22 марта день памяти сорока севастийских мучеников

Около 320 года в городе Севастии, в Армении, стояло римское войско. В войске находилось 40 воинов-христиан родом из Каппадокии (ныне на территории Турции). Военачальник Агриколай принуждал их принести жертву идолам, но воины отказались.

Тогда их арестовали и связанными повели к озеру близ города Севастии. Стояла зима, вечерело. Воинов раздетыми поставили в покрытое льдом озеро. Страшная стужа сковала члены святых мучеников, и они начали замерзать. Мучение это было для них особенно тяжелым, потому что на берегу озера для соблазна была поставлена теплая баня. Кто хотел спасти свою жизнь, должен был заявить тюремному сторожу, что он отрекся от Христа, и тогда он мог войти в теплую баню и отогреться. Всю ночь воины мужественно переносили лютый мороз, ободряя друг друга и поя священные гимны Богу.

А в России этот день называют сОроки. В этот день принято из постного теста печь булочки в виде жаворонков.

Для этого возьмите 500 г муки, 100 г растительного масла, 100 г сахара, 300 мл воды и 15 г свежих дрожжей. Когда тесто поднимется, разделите его примерно на 16 кусочков. Закройте шарики пленкой и оставьте отдыхать на 15 минут. Затем из шариков сделайте жгуты и каждый завяжите узлом. Сформируйте хвостик и головку с носиком. Когда птичка готова, возьмите нож и сформируйте перышки на хвосте.

Самые красивые и натуральные глазки получаются из горошин черного перца. При желании можно сделать птичкам крылышки из яблочных долек и посыпать сахаром с корицей или даже толчеными орехами.

Застелите противень пекарской бумагой и разложите птичек, но не очень близко друг другу, так как они будут увеличиваться в объеме. Оставьте на 10 минут и затем снова немного вдавите глазки.

Теперь можно отправить вашу стайку в духовку на 15-20 минут.