В Смоленской области продолжается набор на военную службу по контракту в подразделения беспилотных авиационных систем



Очередная встреча со студентами, рассматривающими возможность службы, прошла в Смоленском государственном университете спорта. Её провёл заместитель председателя Правительства Смоленской области Пётр Илюхин.

В ходе диалога обсудили особенности поступления на контрактную службу, специфику службы в войсках БПЛА, требования к подготовке и перспективы развития этого направления.

Для студентов предусмотрены специальные условия: возможность оформить академический отпуск и ускоренное восстановление в обучении после завершения службы.

Военнослужащим также гарантируется высокий уровень материального обеспечения: единовременная выплата – 1,5 млн рублей, ежемесячное денежное довольствие – от 210 тысяч рублей. Предусмотрены дополнительные выплаты и меры поддержки.

Навыки, полученные при службе в подразделениях БПЛА, остаются востребованными и после её завершения – в самых разных гражданских отраслях: от промышленности и энергетики до логистики и цифровых технологий.