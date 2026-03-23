Губернатор Василий Анохин поделился планами благоустройства в Смоленской области

Комфортные и уютные благоустроенные территории становятся местом притяжения детей и взрослых. С каждым годом благоустроенных общественных пространств, где можно проводить время с семьей и друзьями, в Смоленской области становится больше. Помогает в этом федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», который реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина.

В 2025 году в рамках программы в регионе благоустроено 87 территорий. В их числе 35 общественных территорий – парки, скверы, набережные и 52 дворовых. Так, на площади Победы в Смоленске выполнили благоустройство сквера перед кинотеатром «Октябрь». Полностью заменили основание и покрытие площадью более 8 тысяч квадратных метров, обновили систему освещения, установили новые лавочки, качели и урны. Сквер стал еще более привлекательным благодаря архитектурно-художественной подсветке памятника «Защитникам и освободителям Смоленска» и участка крепостной стены.

В Сафоновском муниципальном округе проведена большая работа по благоустройству парка в посёлке Южном. Здесь появились асфальтовые дорожки, система освещения, отремонтирован мост через озеро, установлены лавочки и урны. Смонтированы спортивная и детская площадки. В прошлом году высажена сиреневая аллея.

В 2025 году в рамках программы комфортной городской среды установили детскую площадку в посёлке Горном.

– В 2026 году планируем благоустроить не менее 46 общественных и 26 дворовых территории, а также 36 детских площадок во всех муниципальных образованиях. Важно, что жители сами выбирают, какие объекты необходимо обновить в первую очередь. Именно на это и нацелен проект «Формирование комфортной городской среды», – подчеркнул Губернатор Василий Анохин.