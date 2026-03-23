Какие обследования в 2026 году смоляне могут пройти БЕСПЛАТНО по ОМС?

«Крепкого здоровья и долгих лет жизни!» — непременно желаем мы, поздравляя с праздниками родных, близких и знакомых.

Хотя при этом порой забываем: сбудутся эти пожелания или нет – во многом зависит от самого человека, его образа жизни, привычек (вредных, в особенности), питания, да и от того, насколько ответственно он относится к бесценному ресурсу – здоровью.

Тем временем, медики не устают повторять: зная факторы риска, можно предупредить развитие того или иного заболевания, а болезнь, выявленная на начальной стадии, более эффективно поддается лечению, чем та, которую диагностировали уже в запущенном состоянии. Эта аксиома проверена временем и медицинской практикой.

Все в комплексе

Выявить опасные недуги, определить наличие хронических заболеваний и факторов риска еще до появления тревожных симптомов помогает диспансеризация, которую БЕСПЛАТНО можно пройти в медучреждении по месту жительства.

Диспансеризация включает определенный спектр анализов, инструментальных исследований и консультаций специалистов. Их перечень варьируется от пола и возраста пациента, но условия получения едины. Диспансеризация проводится БЕСПЛАТНО для граждан России, имеющих полис ОМС, один раз в три года — для лиц от 18 до 39 лет (на комплексное обследование в 2026 году приглашаются те, которым исполняется 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 или 39 лет), а для застрахованных от 40 лет и старше — ЕЖЕГОДНО.

Независимо от возраста, ЕЖЕГОДНО можно пройти профилактический медицинский осмотр, который проводится как самостоятельное мероприятие, так и в рамках диспансеризации или в рамках диспансерного наблюдения.

Что новенького?

С 2026 года в целях выявления ранних признаков дислипидемии и формирования атеросклероза одновременно с прохождением профосмотра или диспансеризации организуется однократное определение липопротеида (а) в крови у всех пациентов 18–40 лет и оценка липидного профиля (общий холестерин, холестерин липопротеидов высокой, низкой и очень низкой плотности, триглицериды) у пациентов в возрасте 18–39 лет — раз в шесть лет, а с 40 лет и старше — один раз в три года. Это исследование позволит профилактировать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также в рамках диспансеризации теперь можно бесплатно сдать анализ крови на вирус гепатита С (определение РНК вируса методом ПЦР). Он доступен всем смолянам старше 25 лет и проводится раз в 10 лет.

Придя на диспансеризацию или профосмотр, мужчины и женщины в возрасте 18-49 лет могут БЕСПЛАТНО получить проверку своего репродуктивного здоровья, которая включает в себя ряд обследований для представителей обоих полов.

В 2026 года в перечень обследований по оценке репродуктивного здоровья женщин добавлены два новых анализа. Прежде всего, это анализ на вирусы папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска. Такие возбудители способствуют развитию рака шейки матки. Анализ на ВПЧ полагается женщинам 21-49 лет раз в пять лет. В случае положительного результата, пациентке назначается жидкостная цитология шейки матки. Это современное исследование позволяет, в том числе, выявить риск развития онкологии еще до появления изменений в клетках и своевременно назначить лечение.

И это не единственное исследование для выявления ранних признаков (когда ярких симптомов еще нет) распространенных видов рака, доступное гражданам по ОМС. На эти цели направлен и онкоскрининг, который граждане БЕСПЛАТНО по ОМС могут пройти в рамках диспансеризации и профилактического медицинского осмотра.

Интересно, что программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов предусмотрено расширение применения искусственного интеллекта в рамках систем поддержки принятия врачебных решений при проведении функциональных исследований (к примеру, маммографии, рентгенографии или флюорографии грудной клетки, компьютерной томографии органов грудной клетки, ЭКГ, колоноскопии и др).

Для будущих мам

Важное нововведение, которое вступило в силу в 2026 году, касается беременных женщин. В программу госгарантий БЕСПЛАТНОГО оказания гражданам медпомощи включено неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) ДНК. За непонятной, на первый взгляд, формулировкой кроется значимое обследование — анализ внеклеточной фетальной ДНК, присутствующей в образце материнской крови, на определение риска хромосомных аномалий плода (к примеру, риска синдрома Дауна). Направление на НИПТ беременным женщинам, имеющим средний и высокий риск рождения ребенка с хромосомными аномалиями, по результатам скрининга первого триместра выдает врач женской консультации.

Хорошие новости для тех смолян, которые пока только мечтают стать родителями. В 2026 году предусмотрено увеличение объёмов оказания помощи по ЭКО. Напомним, что экстракорпоральное оплодотворение — это медицинская процедура для тех, кто хочет иметь детей, но по некоторым причинам не может зачать ребенка естественным путем. В России с 2016 года эта дорогостоящая технология предоставляется в рамках ОМС. То есть бесплатно.

Использование метода ЭКО показано при наличии одной или одновременно нескольких причин установленного женского или мужского бесплодия, а также при одновременном сочетании женского и мужского бесплодия у пары. Все этапы ЭКО включены в тарифы по ОМС и бесплатны для женщин, за исключением использования донорского материала и суррогатного материнства.

В Смоленской области за 2025 год проведено 642 процедуры ЭКО по ОМС. Большинство — на базе Перинатального центра — ведущего медицинского учреждения, которое нарастило большой опыт оказания помощи будущим мамам и папам. На его счету сотни появившихся на свет малышей – желанных и долгожданных.

Чтобы получить направление на ЭКО по ОМС, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления (женскую консультацию) и пройти обследование. Решение о проведении ЭКО принимает Комиссия Министерства здравоохранения Смоленской области по отбору пациентов для оказания специализированной медицинской помощи по программе вспомогательных репродуктивных технологий и переноса криоконсервированных эмбрионов.

ТФОМС Смоленской области