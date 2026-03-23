﻿В Смоленской области проходят мероприятия ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом



Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом, целью которого является повышение осведомленности общественности о заболевании и активизация усилий по борьбе с ним. В рамках этой акции в Смоленской области проходит цикл мероприятий под названием «Да! Мы можем покончить с туберкулезом!». Профилактическая работа охватит как областной центр, так и муниципальные округа области.

Эти мероприятия включают профилактические осмотры, диагностику заболевания и информационно-просветительские встречи, направленные на привлечение внимания жителей региона к проблемам, связанным с туберкулезом, и распространение информации о мерах профилактики и своевременного выявления болезни.

Так, в медицинских учреждениях, поликлиниках и отделениях противотуберкулезного диспансера Смоленской области пройдут дни открытых дверей. Желающие смогут пройти флюорографическое обследование и получить консультацию врача-фтизиатра без предварительной записи. Особое внимание будет уделено жителям отдаленных населенных пунктов.

Для максимальной доступности диагностики будет организована работа передвижных флюорографов. Мобильные медицинские комплексы будут развернуты в местах с высокой проходимостью: на привокзальных площадях, в крупных торговых центрах и у социальных учреждений.

Также волонтеры-медики Министерства здравоохранения Смоленской области и специалисты регионального Управления Роспотребнадзора совместно с сотрудниками библиотек и образовательных учреждений проведут для школьников и студентов тематические часы «Знать, чтобы жить!». В ходе занятий будут демонстрироваться учебные фильмы и распространяться информационные буклеты о факторах риска и важности своевременного обследования.

Главный врач Смоленского противотуберкулезного клинического диспансера, главный внештатный специалист фтизиатр Министерства здравоохранения Смоленской области Михаил Гуденков выступит в образовательных учреждениях Смоленска с тематической лекцией. Сотрудники диспансера примут участие в XIII международной научно–практической конференции «Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения туберкулеза у детей и подростков», посвященной памяти профессора В.А. Аксеновой.

Кроме того, традиционно в марте в регионе проходит просветительская акция по борьбе с туберкулезом «Белая ромашка». Ее символ — белый цветок, олицетворяющий чистое дыхание и здоровье.Особое внимание в ходе ее проведения будет уделено вопросам вакцинации, важности регулярной диспансеризации и современным методам лечения заболевания.

«Несмотря на то, что в последние годы наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости, туберкулез остается одним из самых опасных инфекционных заболеваний. Хочу напомнить, что флюорография — самый надежный способ выявить болезнь на ранней стадии, когда она полностью излечима, — отметил главный врач Смоленского противотуберкулезного клинического диспансера Михаил Гуденков. — Мы призываем смолян не откладывать заботу о здоровье и воспользоваться возможностью пройти профилактическое обследование в рамках проводимых акций».

Актуальное расписание работы передвижных флюорографов, а также даты и время проведения мероприятий в рамках профилактической акции доступны на официальных сайтах и в группах в соцсетях Центральных районных больниц каждого муниципального округа.