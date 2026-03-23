﻿Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина

Развитие льноводства – безусловный приоритет

На Смоленщине сделан ещё один уверенный шаг на пути возрождения льноводческой отрасли – запущен новый льноперерабатывающий завод ООО «Товарищество Ильнец» в Починковском муниципальном округе. Соглашение о реализации этого масштабного проекта с объёмом инвестиций порядка 800 млн рублей было подписано Губернатором Василием Анохиным и генеральным директором компании Павлом Ядченко в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме.

Посетив предприятие, Глава региона отметил, что здесь не только была своевременно сформирована собственная сырьевая база и подготовлена производственная площадка, но и параллельно выстраивалась кооперация с сельхозтоваропроизводителями региона. Благодаря этому уже с начала 2026 года произведено более 150 тонн льноволокна. К декабрю 2027 года мощность льнозавода по переработке льнотресты составит до 5 тысяч тонн в год, выпуск короткого и длинного льноволокна – порядка 1,3 тысячи тонн.

«Подтвердили договорённости по развитию предприятия. В 2026 году планируется расширение посевных площадей до 1105 гектаров, в 2026–2027 годах – дальнейшее расширение сырьевой базы, благоустройство территории, создание специальных мест хранения сырья, укрепление материально-технической базы, — заявил Василий Анохин. – Для этого планируется направить инвестиции в объёме порядка 100 млн рублей».

В центре внимания – привлечение инвестиций и модернизация действующих производств

Эти темы стали приоритетными в ходе заседания регионального правительства, которое прошло под председательством Губернатора Василия Анохина. Обсуждались вопросы условий модернизации действующих производств и привлечения инвестиций. Как отмечалось, по итогам 2025 года наши предприятия увеличили объёмы производства, а выручка от промышленной продукции превысила 540 миллиардов рублей. Инвестиции в промышленность за 2025 год выросли на 32%, и Глава региона поставил задачу в этом году темпы сохранить.

Также отмечаются хорошие результаты в повышении производительности труда. В области активно реализуется федеральный проект «Производительность труда» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Сейчас в нём участвуют 50 предприятий области, которые внедряют инструменты бережливого производства, что значительно повышает конкурентоспособность смоленских компаний.

Василий Анохин обратил особое внимание на то, что при реализации инвестиционных проектов важную роль играют инструменты государственной поддержки. «За последние два года предприятия нашего региона привлекли из Федерального фонда развития промышленности более 5 миллиардов рублей. Региональный фонд развития промышленности за прошлый год предоставил 20 льготных займов на сумму 646 миллионов рублей, а его капитализация за последние два года увеличилась втрое, — отметил Губернатор.

Развитие науки – стратегическая задача

На совещании в Правительстве области Губернатор обсудил с руководителями смоленских вузов ключевые направления перспективных исследований, научных проектов высших учебных заведений и возможности внедрения их результатов в социально‑экономическое развитие региона.

Особый акцент делается на профильные научные исследования на базе университетов, создание молодежных лабораторий и передовых инженерных школ, активное привлечение молодёжи к участию в конкурсах Российского научного фонда, которые финансируют исследования за счет федеральных средств. Со своей стороны, как сказал Василий Анохин, «регион планирует увеличить софинансирование проектов молодых исследователей, что позволит подавать на конкурсы более масштабные работы». В следующем году будет запущен региональный научный хакатон для школьников.

«Все эти меры направлены на то, чтобы научные разработки находили практическое применение, университеты работали в тесном взаимодействии с реальным сектором экономики и бизнесом, а научная деятельность вузов велась системно и была ориентирована на развитие региона», — подчеркнул Губернатор.

В повестке дня – вопросы национальной безопасности

В ходе рабочей встречи с директором Департамента формирования государственного оборонного заказа Правительства Российской Федерации Борисом Наконечным Губернатор Василий Анохин обсудил стратегические перспективы развития предприятий оборонно-промышленного комплекса региона и, в частности, Смоленского авиационного завода. Основное внимание уделялось вопросам эффективного выполнения стоящих перед предприятием задач и возможностям расширения его производственных мощностей. Также рассматривались механизмы федеральной поддержки, направленные на техническое перевооружение завода и укрепление его кадрового потенциала, что придаст дополнительный импульс развитию САЗа, которое станет мощным драйвером экономического роста региона.

Смоленщина – регион для молодых!

В Смоленске прошли Всероссийский семинар-совещание руководителей органов исполнительной власти, которые реализуют молодежную политику и Координационный совет с участием лидеров региональных отделений Общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых». Вместе с активистами Губернатор Василий Анохин обсудил планы работы планы по реализации проектов, направленных на раскрытие потенциала подрастающего поколения. Особое внимание уделялось инициативам, которые формируют у молодежи чувство ответственности, патриотизма и уважения к истории своей страны.

В регионе создан штаб для подготовки и проведения Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» и проекта «Семейная зарница». Многие мероприятия «Первых» организованы и успешно реализуются в рамках сотрудничества с Союзным государством, поэтому и в дальнейшем взаимодействие с детскими и молодежными организациями Беларуси будет только укрепляться.

Василий Анохин подписал соглашение с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Григорием Гуровым в рамках Комплексной программы сопровождения Молодежной столицы России в 2026 году. На Смоленщине под эгидой этого высокого статуса пройдут порядка 270 мероприятий, посвящённых различным направлениям – спорту, культуре, образованию, космосу, добровольчеству, патриотизму и как сказал Василий Анохин, «Наша задача – вовлечь в подготовку и участие в этих мероприятиях лидеров молодежных движений, талантливых и целеустремленных ребят, формировать будущее, в котором молодежь играет ведущую роль».