Президент и бизнес: диалог, который работает на развитие регионов

Президент России Владимир Путин последовательно выстраивает открытый диалог с деловым сообществом, внимательно изучает запросы бизнеса и превращает их в решения государственного уровня. Это позволяет снимать избыточные административные барьеры, совершенствовать нормативную базу и создавать благоприятный деловой климат — условия, в которых предприятия могут уверенно развиваться.

Такой подход напрямую влияет и на экономику Смоленской области. В регионе успешно работают промышленные предприятия, малый и средний бизнес, которые получают поддержку.

На этой неделе состоится Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Планируется, что встречу с промышленниками и предпринимателями России проведет Владимир Путин. В его работе примут участие руководители федеральных органов исполнительной власти и руководство Банка России.

Исполнительный директор «Научно-промышленного союза», Депутат Смоленской областной ДумыСергей Эсальнек отметил:

«Диалог бизнеса и власти был и продолжает оставаться ключевым фактором, позволяющим главе государства держать руку на деловом пульсе страны. Знать запросы предпринимателей и принимать оптимальные решения, направленные на достижение устойчивого роста и технологического суверенитета – вот очевидная логика подобного диалога. Не сомневаюсь, что предстоящая встреча будет носить предметный, конструктивный характер».

Смоленская область активно участвует в выстраивании эффективного взаимодействия бизнеса и государства. Это — основа для устойчивого развития экономики, создания новых рабочих мест и повышения благосостояния жителей региона.

