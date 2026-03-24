Российский мессенджер набирает обороты: 100 миллионов пользователей зарегистрировались в MAX

Ежедневная аудитория сервиса составляет 70 миллионов человек, которые в совокупности отправляют свыше 1 миллиарда сообщений и совершают 28 миллионов звонков в сутки.

С момента запуска платформы пользователи обменялись 62 миллиардами сообщений, провели более 3 миллиардов звонков и обменялись 470 миллионами видеокружков.

Кроме того, количество созданных групповых чатов достигло 25,5 миллиона, а число публичных и приватных каналов, запущенных авторами, блогерами, пользователями и компаниями, составило 2,2 миллиона. Эти показатели демонстрируют устойчивый рост популярности и востребованности мессенджера среди широкой аудитории.



Напомним, что ранее Губернатор Смоленской области Василий Анохин завел канал в MAX.