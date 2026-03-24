Смолян приглашают принять участие в конкурсе Минпросвещения России «Наставничество»

Участниками конкурса являются работники сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты и молодежной политики, предприятий, а также федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной власти, местного амоуправления, представители сферы бизнеса и предпринимательства.

Конкурс проводится в дистанционном формате в два этапа:

регистрация участников (2 марта – 29 апреля 2026 г.);

отборочный этап (30 апреля – 10 июля 2026 г.).

Итоги Конкурса будут подведены в июле 2026 года.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по ссылке:

https://firpo.ru/registration/vserossiyskiy-konkurs-nastavnichestvo/

В целях оказания методической поддержки участникам Конкурса 25 марта 2026 г. в 11:00 (МСК) состоится вебинар «Всероссийский конкурс «Наставничество»: порядок участия в 2026 году». Ссылка для подключения:

https://max.ru/joincall/TADohB4TF4KHeTtuXhqHDNcb0ieNpyoKPZwOWU2M7Pw.

Официальная страница конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»:

https://firpo.ru/activities/events/vserossiyskiy-konkurs-nastavnichestvo-1.html.