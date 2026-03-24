Экскурсия «Уроки географии»: путешествие сквозь века по картам России

Представьте: вы держите в руках карту, которой больше двухсот лет. Линии на пергаменте слегка стерлись, но по ним все еще можно проследить маршрут экспедиции первопроходцев, открывавших новые земли. Или вдруг оказываетесь перед картой, составленной иностранцем: она полна карикатурных образов, но именно так когда‑то видели Россию за рубежом… Такие открытия ждут вас на выставке «Уроки географии» — масштабном проекте Национального центра «Россия».

В пространстве Национального центра «Россия» на ВДНХ впервые собраны уникальные картографические сокровища из ведущих хранилищ страны: Российской государственной библиотеки, Русского географического общества, архивов Министерства обороны, ведущих университетов и научных центров.

Выставка построена как большой рассказ о нашей стране, разделенная на восемь тематических залов:



«Галерея карт»



«Отвага. Экспедиции, открытия»



«Расстояния. Преодолевая просторы»



«Стремление. Путеводная звезда»



«Ресурсы. Дары географии»



«Класс географии»



«Суверенитет. Чужой взгляд на великую страну»



«Мощь. Битвы за географию»

Проект создан для семейной аудитории — детей 9–16 лет и их родителей. Все посетители получат возможность по‑новому взглянуть на привычные вещи: за сухими контурами на картах скрываются судьбы людей, экспедиции, сражения и научные прорывы.

Национальный центр «Россия» ждёт вас с 3 апреля по 9 июля.

