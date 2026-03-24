﻿Смоленская область присоединяется к XX Европейской неделе иммунизации

С 19 по 25 апреля Смоленская область отметит XX годовщину Европейской недели иммунизации (ЕНИ). В этом году масштабная информационно-просветительская кампания проходит под знаковым девизом: «Для каждого поколения вакцины работают».

Основная цель Европейской недели иммунизации — повысить осведомленность о важности вакцинации, донести до общества, что прививки гарантированно защищают от большинства инфекционных заболеваний, таких как грипп, вирусный гепатит B, корь, полиомиелит, краснуха, дифтерия, коклюш и столбняк.

Также в форме бесед и лекций медицинское сообщество попытается преодолеть предубеждения в обществе, что прививки вредны или могут стать причиной заболевания, ведь современные вакцины содержат ослабленные или убитые микроорганизмы, которые формируют иммунитет, не вызывая болезни. Статистика говорит сама за себя: благодаря вакцинации ежегодно в мире предотвращается от 2 до 3 миллионов случаев летальных исходов от управляемых инфекций.

В рамках Европейской недели иммунизации в медицинских учреждениях региона состоятся областные совещания врачей-педиатров, врачебные конференции и медицинские советы, посвященные вопросам профилактики инфекций и безопасности иммунизации населения. Также в регионе запланирован комплекс мероприятий, среди которых — выступления главных внештатных специалистов регионального Министерства здравоохранения по вопросам вакцинопрофилактики и иммунизации по эпидпоказаниям.

В школах и учебных заведениях для детей и молодежи пройдут тематические уроки, классные часы и викторины на темы: «О необходимости проведения профилактических прививок», «Что такое вакцины, как они защищают человека от опасных инфекций?», «Здоровое поколение», «Защити себя от инфекций». Медицинские работники проведут беседы и с беременными смолянками, молодыми родителями о Национальном календаре профилактических прививок и важности иммунизации для каждого ребенка.

25 марта с 14:00 до 15:00 состоится «прямая линия» с главным внештатным специалистом аллергологом-иммунологом Министерства здравоохранения Смоленской области Раисой Яковлевной Мешковой по телефону: (4812) 63-70-33. Все желающие смогут позвонить по данному номеру и задать свой вопрос по теме иммунизации.

«Вакцинация — это не временная мера, а надежный щит, который на протяжении десятилетий ограждает людей от смертельно опасных инфекций и позволяет будущим поколениям жить без угрозы заражения, — отметила главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Смоленской области Раиса Мешкова. — Хочу напомнить смолянам, что вакцинация является абсолютно бесплатной, она доступна во всех поликлиниках области».

Стоит отметить, что вакцинация входит в число ключевых мер национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

Актуальное расписание консультаций и лекций, а также график работы прививочных кабинетов доступны на официальных сайтах и в группах в соцсетях ЦРБ и других медицинских организаций области.

Пресс-служба Правительства Смоленской области

