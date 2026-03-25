Осторожно – мошенники!

В последнее время участились случаи телефонного мошенничества.
Злоумышленники звонят жителям нашего округа и сообщают о присуждении наград или назначении денежных выплат, за которыми необходимо прийти в Администрацию муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области.
Будьте бдительны!
Администрация округа не обзванивает граждан с целью информирования о наградах или выплатах.
Никогда не сообщайте по телефону свои личные данные, номера банковских карт, пароли и коды из СМС.
Не переводите деньги по просьбе незнакомцев, даже если они представляются должностными лицами.
Если вам поступил подобный звонок, немедленно прекратите разговор и сообщите о факте мошенничества в полицию.
Берегите себя и своих близких.
Будьте первым, кто оставит комментарий!