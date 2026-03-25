От Регионального социального стандарта к Национальной модели: на первой конференции региональных сервисных уполномоченных обсудили вопросы повышения качества жизни граждан

Первая конференция, организованная Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), состоялась 17-18 марта в Уфе и объединила участников из 40 регионов России. В мероприятии приняла участие региональный сервисный уполномоченный Смоленской области Татьяна Шубина.

Главная цель конференции – обмен опытом и выработка предложений по улучшению качества жизни и социальному развитию. Участники обсудили пути повышения доступности, а также прозрачности и скорости предоставления услуг и сервисов гражданам.

Отдельное внимание было уделено вопросу взаимодействия общества с органами власти. Представители регионов поделились успешными кейсами внедрения новых подходов к оказанию социальных услуг, повышению уровня информированности населения, вовлеченности граждан, НКО, молодежи, профессиональных сообществ в процессы принятия решений.

На конференции представили Национальную модель улучшения качества жизни и социального развития. Она пришла на смену Региональному социальному стандарту и призвана способствовать росту позиций России в международных индексах, оценивающих уровень жизни населения и качество государственных услуг.

В Смоленской области Региональным сервисным уполномоченным в настоящее время ведется работа по проработке и внедрению пяти жизненных ситуаций. Они касаются трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья, оказания стационарных социальных услуг, участия граждан в благоустройстве своих населенных пунктов, оказания медицинской помощи при инсульте, предоставления образовательных услуг участникам СВО.

Президент России Владимир Путин 18 февраля в ходе заседания Наблюдательного совета АСИ призвал распространять лучшие практики Агентства стратегических инициатив, а демографию и сбережение народа назвал ключевыми приоритетами.

Вопросам демографии большое внимание уделяется в Смоленской области. Губернатор Смоленской области Василий Анохин неоднократно подчеркивал значимость решения демографических вопросов для стабильного развития региона.

