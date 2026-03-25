Смоляне стали победителями Всероссийского конкурса «История России моими глазами»

В Национальном центре «Россия» в Москве прошла торжественная церемония награждения победителей масштабного патриотического конкурса «История России моими глазами». Конкурс объединил более 4 тысяч участников из 84 регионов России и 6 зарубежных стран. Юные исследователи, школьники и студенты, создавали рисунки, презентации и видеоролики, в которых через личный опыт переосмысливали исторические события.

По итогам конкурса победителями и лауреатами стали 45 талантливых ребят из 27 регионов страны. Смоленскую область представили две участницы из Гагарина:

Кононова Ксения, 13 лет – победитель в номинации «История России в рисунке». В своей работе, посвящённой термину «Русский литературный язык», Ксения изобразила Александра Сергеевича Пушкина.

«Александр Сергеевич Пушкин — основоположник современного русского литературного языка, он сделал его богатым и выразительным. Не случайно он является одним из символов национального культурного наследия России»,

— поделилась юная художница.

Кандыбор Юлия, 18 лет – победитель в специальной номинации «Мой край – моя история» от Всероссийского проекта «Хранители истории». Юлия представила работу «Взгляд в будущее: Петровские преобразования малой родины». На её картине Пётр I смотрит вдаль, где проступает карта будущей Гжатской пристани — торгового узла, основанного по указу императора. Со временем пристань выросла в уездный город Гжатск, а в XX веке стала городом Гагариным в Смоленской области.

«Я хотела показать, как решение, принятое несколько веков назад, определило жизнь целого города и многих поколений его жителей, включая мою собственную»,

— рассказала Юлия.

«Поздравляю наших юных землячек с высокими достижениями! Их успех — ещё одно подтверждение того, что смоленская молодёжь глубоко изучает родную историю, гордится ею и готова вносить свой вклад в сохранение культурного наследия»,

— поздравил победительниц губернатор Василий Анохин.

Желаем Ксении и Юлии новых творческих побед и дальнейших успехов!