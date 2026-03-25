﻿Смоленская АЭС готова к безопасному прохождению весеннего паводка





На атомной станции приняты все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы энергоблоков в период прохождения половодья.

На расширенном заседании паводковой комиссии руководители Смоленской АЭС, представители МЧС России и Федерального агентства водных ресурсов подтвердили: гидротехнические сооружения атомной станции функционируют строго в соответствии с проектными характеристиками и требованиями законодательства, они полностью готовы к безопасному пропуску весеннего половодья.

«Атомная станция использует большой объём воды, необходимый в процессе производства, поэтому имеет необходимые гидротехнические сооружения. Чтобы избежать любых нештатных ситуаций мы ежегодно разрабатываем программу по приёму и удержанию паводка, и организовываем расширенное заседание для верификации взаимодействия всех заинтересованных служб», — отметил главный инженер Смоленской АЭС Алексей Лещенко.

Он также рассказал, что проектные характеристики гидроузла САЭС заложены с колоссальным запасом. Плотина способна пропустить паводок, случающийся раз в 10 тысяч лет. Расчетный максимум – 950 м³/с. Однако каждый год обеспечивается полная готовность для надежной эксплуатации оборудования, а также для безопасности населения и окружающей среды.

В программе подготовки 2026 года – более четырех десятков мероприятия. Один из ключевых этапов – предпаводковая сработка водохранилища.

«Режимы работы водохранилищ, установленных межведомственными рабочими группами, требует ответственного исполнения, это задание – на контроле у руководителя Федерального агентства водных ресурсов и министра природных ресурсов. И Смоленская АЭС здесь показывает пример. Присоединяюсь к оценке готовности гидротехнических сооружений к пропуску весеннего половодья 2026 года. Отдельно отмечу экологически важную работу, которую провели после сработки водохранилища – очистили берег от мусора и топляка. Такие акции полезны не только нам, но и подрастающему поколению», — отметил Валерий Захаренков, начальник отдела водных ресурсов Московско-Окского бассейнового водного управления по Брянской, Калужской и Смоленской областям, представлял на комиссии интересы Федерального агентства водных ресурсов.

Самое ценное на подобных встречах – открытый диалог ведомств. «Мы плотно работаем с населением, разъясняем, получая оперативную информацию от Смоленской АЭС. Такие коммуникации – инструмент управления рисками социальной напряженности. Чем больше данных будет у жителей, тем спокойнее они будут себя чувствовать. И мы со своей стороны сможем своевременно проводить превентивные мероприятия по защите», — подчеркнул заместитель начальника Главного управления МЧС России по Брянской области Роман Игнатов.

Безопасность является ключевым приоритетом деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

