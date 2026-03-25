 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

25 марта – День работника культуры

25.03.2026

В этот день поздравления принимают сотрудники домов культуры, бииблиотек, историко-краеведческого музея, детской художественной школы и школы искусств. Их работа – это пространство для эксперимента и духовного развития.

– Этот год стал для нас особенным, – говорит директор Прудковского СДК Галина Ковалёва. – Год единства народов России – это не просто название, это призыв к тому, чтобы ещё глубже почувствовать и осознать, насколько мы богаты нашим многообразием. И насколько важно слышать и понимать друг друга.

В Год единства работники культуры особенно остро ощущают своё предназначение: объединить вокруг себя представителей разных народов, донести до каждого зрителя, участника художественной самодеятельности или проводимых мероприятий, что истинная сила России – именно в этом удивительном многообразии.

Опубликовано в категории Поздравления

Будьте первым, кто оставит комментарий!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

© Газета «Сафоновская правда». Все права защищены.
Яндекс.Метрика