Внимание! Сухая растительность!

Ежегодно палы становятся причиной возгорания жилых домов и хозяйственных построек. Гибнут даже люди.
В огне гибнут звери и пресмыкающиеся: ежи, жабы, лягушки, нворождённые зайчата.
Гибнут полезные насекомые, истребляющие садовых и огородных вредителей и участвующих в почвообразовании.
Из-за палов травы возникает немало лесных пожаров. На большой глубине под землёй могут гореть торфяники.
Что делать, если горит сухая трава:
оцените обстановку
если очаг небольшой, сбейте пламя связкой прутьев, забросайте песком или залейте водой
потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь в том, что огонь не разгорелся снова
если очаг большой, позвоните по телдефону 112, постарайтесь как можно быстрее покинуть место пожара.
Рисунок Софии Торбовой
