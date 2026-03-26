Внимание! Сухая растительность!





Ежегодно палы становятся причиной возгорания жилых домов и хозяйственных построек. Гибнут даже люди.

В огне гибнут звери и пресмыкающиеся: ежи, жабы, лягушки, нворождённые зайчата.

Гибнут полезные насекомые, истребляющие садовых и огородных вредителей и участвующих в почвообразовании.

Из-за палов травы возникает немало лесных пожаров. На большой глубине под землёй могут гореть торфяники.

Что делать, если горит сухая трава:



оцените обстановку



если очаг небольшой, сбейте пламя связкой прутьев, забросайте песком или залейте водой



потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь в том, что огонь не разгорелся снова



если очаг большой, позвоните по телдефону 112, постарайтесь как можно быстрее покинуть место пожара.

Рисунок Софии Торбовой