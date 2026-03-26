Нина Снытина – почётный работник культуры

В День работника культуры директор Сафоновской централизованной клубной системы Нина Снытина была награждена знаком «Почетный работник культуры и искусства Смоленской области»

Нина Михайловна посвятила служению культуре Смоленской области без малого 40 лет. Её трудовая деятельность началась в Сафоновском Дворце культуры угольщиков, где она возглавила детский драматический коллектив. В 1992 году добилась присвоения коллективу звания «Образцовый самодеятельный коллектив».

В 2000 году Н.М. Снытина была назначена директором Сафоновского Дворца культуры. Затем возглавила Сафоновский городской культурный центр. С 2022 года руководит Сафоновской районной централизованной клубной системой, объединяющей 21 учреждение культуры: 2 городских и 19 сельских.

Под её непосредственным руководством реализованы значимые проекты:

Оборудован виртуальный концертный зал в Центральном Дворце культуры в рамках федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» в 2019 году, который стал первым таким учреждением в Смоленской области.

Проведены капитальные ремонты в Издешковском, Пушкинском, Рыбковском сельских домах культуры (2022-2023 гг.).

Выполнен ремонт фасада Центрального Дворца культуры, объекта культурного наследия регионального значения, памятника градостроительства и архитектуры, в 2025 году.

Н.М. Снытина четыре раза избиралась депутатом Сафоновского районного Совета депутатов. В 2023 году стала депутатом Смоленской областной Думы, где отстаивает интересы сферы культуры.

Нина Михайловна — руководитель, сочетающий стратегическое мышление с исключительной практической ориентацией. Её профессионализм, принципиальность, неравнодушие и человеческая порядочность заслужили глубокое уважение в коллективе и среди жителей округа.

Фото пресс-службы Правительства Смоленской области

