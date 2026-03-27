Владимир Путин провёл заседание Совета по культуре

В день профессионального праздника работников культуры, который отмечался накануне, Президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл заседание Совета по культуре. Участники обсудили широкий круг вопросов: развитие киноиндустрии, поддержку литературы, балетное искусство и подготовку молодых кадров.

На заседании Владимир Путин отметил, что необходимо знакомить молодёжь с лучшими образцами отечественного кино, включая классику, и глубже рассказывать о вкладе российского искусства в мировую культуру. Особое внимание, по словам главы государства, следует уделять тому, чтобы дети с ранних лет могли заниматься живописью, танцем, музыкой. Для этого в регионах нужно активнее модернизировать учреждения культуры, строить новые объекты и предоставлять льготные условия творческим объединениям, которые работают с молодёжью.

Смоленская область активно поддерживает культуру на местах. В регионе сохраняют традиции, помогают учреждениям культуры, создают условия для самореализации творческой молодёжи.

Член Общественной палаты Смоленской области Ольга Марголина отметила:

«Культура — это душа нашего общества. За каждым ярким событием стоят люди, которые вкладывают в работу душу, талант и энергию. Их труд бесценен: они воспитывают вкус у молодёжи, сохраняют традиции и открывают новые горизонты».

Диалог власти и деятелей культуры, который выстраивает Президент, помогает развивать культурную жизнь и в регионах, и в Смоленске в частности.

РаботаетПрезидент