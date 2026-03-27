Губернатор Василий Анохин – о присвоении звания «Почётный гражданин»

В этом году мы отметим 65 лет со дня первого полета человека в космос. Событие, которое ознаменовало новую эру в истории человечества, неразрывно связано со Смоленской областью. На заседании областной Думы депутаты единогласно поддержали нашу инициативу о присвоении звания Почетных граждан Смоленской области посмертно Юрию Алексеевичу Гагарину и Борису Николаевичу Петрову.

Юрий Алексеевич Гагарин – первый космонавт планеты и наш выдающийся земляк. Именно он 12 апреля 1961 года впервые в истории человечества совершил полёт в космос, проведя на орбите Земли 108 минут. Его подвиг – всенародное достояние, а улыбка и легендарное «Поехали!» стали для нашей страны и всего мира символами прогресса и движения вперёд.

Вклад уроженца Смоленской области Бориса Николаевича Петрова в освоение космоса неоценим. Работы академика легли в основу систем управления ракетами и космическими аппаратами, включая первый искусственный спутник Земли и корабль «Восток», на котором Юрий Гагарин совершил свой исторический полёт. Борис Николаевич был членом Госкомиссии, принимавшей решение об отправке первого человека в космос. Проработав в Московском авиационном институте более 35 лет, Борис Николаевич Петров подготовил целое поколение видных учёных и инженеров для дальнейшего развития космической отрасли.

– Присвоение этих званий – дань уважения нашим великим землякам, их выдающимся достижениям и бесценному наследию. Мы обязаны сохранить эту память и передать её следующим поколениям, – считает Губернатор Смоленской области Василий Анохин.