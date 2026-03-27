Губернатор Василий Анохин призвал смолян стать волонтёрами

В 2026 году смоляне вновь выберут площадки для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по поручению Президента Владимира Владимировича Путина.

Жители сами смогут выбрать общественные территории, которые, по их мнению, необходимо обновить в первую очередь. Свой выбор они сделают в рамках всероссийского голосования. Традиционно помогать смолянам будут волонтеры.

Сейчас в Смоленской области идет набор добровольцев, которые примут участие в проекте в этом году. Регистрация волонтёров открыта на платформе Добро.рф и завершится 14 апреля.

Добровольцы будут работать в общественных местах. Они ответят на интересующие вопросы о проектах благоустройства общественных пространств, вынесенных на голосование. Среди таких территорий – парки, набережные, скверы, пешеходные и рекреационные зоны, а также центральные городские площади.

В прошлом году более 600 добровольцев помогали жителям Смоленской области принять участие в голосовании. Стать волонтёром проекта может любой желающий старше 14 лет. Специальный опыт не требуется – добровольцев обучат в региональном и муниципальных штабах. Главное – активность, общительность и желание сделать родной регион лучше.

– Присоединяйтесь к команде волонтёров. Ваша помощь важна! – написал Губернатор Василий Анохин в соцсетях.

Фото Алисы Кузнецовой