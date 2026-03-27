Губернатор Василий Анохин продолжает рассказывать о реализации программы «Герои СВОего времени. Смоленск» для участников СВО, не имеющих высшего образования

В этом направлении Правительство региона начало работать с мая 2025 года и получило более 100 заявок от военнослужащих.

Программа «Герои СВОего времени. Смоленск» является продолжением федерального проекта «Время героев», который реализуется по поручению Президента Владимира Владимировича Путина. Она направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников СВО с высшим образованием. По просьбе наших защитников было создано отдельное направление для тех, кто не имеет диплома об окончании вуза.

Многие обращения связаны с желанием открыть собственное дело. Для этого реализуем грантовую программу «Первый старт» – ее участники могут получить до 500 тысяч рублей на реализацию бизнес-идеи. Дополнительные возможности дает социальный контракт: в зависимости от проекта его размер может достигать 700 тыс. рублей. В рамках программы «Агростартап» предприниматели могут получить грант на создание и развитие бизнеса на сумму до 7 млн рублей.

18 человек обратились за помощью в трудоустройстве. С этого года модернизируем работу центров занятости. Основной акцент делаем на адресную помощь участникам СВО и сопровождение каждого бойца до выхода на рабочее место. Эту работу ведем совместно с региональным Фондом защитников Отечества и Комитетом семей воинов Отечества.

Почти 50 заявок поступило на получение высшего образования, еще 14 – на обучение по программам среднего профессионального образования, 8 бойцов обратились за дополнительным профессиональным образованием. Многие из них уже приступили к обучению. В этом году сформируем общий перечень образовательных учреждений, куда могут поступить наши защитники, –рассказал Губернатор Смоленской области Василий Анохин. – Высокий интерес к получению образования и переобучению.

Участники СВО, не имеющие высшего образования и желающие присоединиться к программе, могут заполнить анкету на сайте проекта.