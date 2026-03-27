Губернатор Василий Анохин сообщил о новом празднике Смоленской области – Дне многодетной семьи

В календаре праздничных дат Смоленской области появится новый праздник – День многодетной семьи. Он будет отмечаться 21 июля. Эта дата выбрана не случайно – она совпадает с Днем празднования Казанской иконы Божией Матери. На заседании Смоленской областной Думы депутаты поддержали нашу инициативу и приняли соответствующий областной закон.

В Смоленской области проживает более 8 тысяч многодетных семей. Поддержка родителей, воспитывающих троих и более детей, создание необходимых условий для достойного воспитания подрастающего поколения и укрепление статуса таких семей — наш приоритет.

– Создаем условия, чтобы семьи чувствовали и видели нашу заботу. В регионе действует более 40 мер поддержки многодетных семей, в числе которых выплаты и компенсации, субсидии, льготная ипотека. Семьи, в которых родился третий или последующий ребенок, могут получить помощь в погашении ипотеки — выплата может составлять сумму до 1 миллиона рублей. Также для родителей, не достигших 35-летнего возраста, при рождении третьего или последующего ребенка с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года предусмотрена единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей, – объяснил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Новая дата означает, что в регионе будет проходить еще больше мероприятий, посвященных нашим многодетным семьям – акции, концерты, фестивали, семейные праздники, направленные на укрепление семейных ценностей.