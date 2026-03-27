Избран Глава Сафоновского муниципального округа

На заседании Сафоновского окружного Совета депутатов был избран Глава муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области.

Депутаты Сафоновского окружного Совета депутатов единогласно проголосовали за кандидатуру Кухарева Антона Николаевича.

Вступая в должность, Антон Николаевич принес торжественную присягу:

«…Обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности, на благо жителей муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области».

