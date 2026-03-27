Татьяна Еремина — финалист «Национальной премии для управленцев в сфере культуры»

Директор Сафоновского историко-краеведческого музея Татьяна Михайловна Еремина стала финалистом «Национальной премии для управленцев в сфере культуры». Церемония награждения прошла в Москве в День работника культуры. Татьяна Михайловна вошла в тройку лучших в номинации «Управленец муниципального уровня».

Национальная премия была учреждена Минкультуры в июле 2025 года. Ее присуждают тем, кто развивает значимые культурные проекты. Организатором выступает АНО «Таврида.АРТ» при поддержке Администрации Президента.

В 2026 году на премию было получено более 5 тыс. заявок из всех регионов России. Почти 49% от общего числа заявок поступило от руководителей муниципального уровня.



За последние три года в Сафоновском историко-краеведческом произошли значительные изменения. В рамках национального проекта «Культура» музей был капитально отремонтирован и полностью переоборудован, разработана обновленная постоянная экспозиция. В 2023 году просветительский проект музея «Вехи и эпохи» вошел в состав победителей регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ, учрежденной по поручению Президента РФ. По инициативе директора музея ежегодно в городе Сафоново проходит культурная реконструкция 9 мая 1945 года «Рио-Рита — радость Победы». В 2025 году под руководством Татьяны Михайловны был успешно реализован проект «Особая порода. Лаборатория смыслов шахтерского города», поддержанного Президентским Фондом культурных инициатив.

«Премия служит подтверждением того, что все вместе мы развиваем сафоновскую культуру в правильном направлении. Благодарю за высокую оценку работы и за уникальную возможность почувствовать себя значимой частью большой творческой команды профессионалов нашей страны!» — отметила Татьяна Еремина.



Поздравляем Татьяну Михайловну с заслуженной наградой! Так держать!

Текст и фото пресс-службы Администрации МО «Сафоновский муниципальный округ»