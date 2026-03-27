27 марта – Всемирный день театра





Это международный профессиональный праздник всех театральных деятелей — от актеров до осветителей. А ещё это праздник миллионов неравнодушных зрителей.

По случаю этого замечательного Дня в театрах многих стран мира проводятся различные театральные фестивали, праздничные постановки и показы лучших спектаклей. Вот и молодёжный экспериментальный театр «Этюд» под руководством своего бессменного режиссёра Владимира Коробкова подготовил премьеру – спектакль «Палитра страстей».

Народный коллектив МЭТ «Этюд» хорошо известен сафоновцам постановками «Женитьба Бальзаминова», «А зори здесь тихие», «03», «Лишние», «Дорога в небо», «Паук», «Кто-то должен уйти», «Мамочки», «Родимое пятнышко», «Не покидай меня», «Очень простая история», «Завтра была война» и другими. В следующем году он отметит 30-летие.

За годы своего существования МЭТ «Этюд» подгготовил более ста выпускников. Некоторые из них выбрали своей профессией сцену. Поздравляем творческий коллектив и желаем творческих успехов!