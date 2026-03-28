28 марта – Всемирный день историка

28 марта свой профессиональный праздник отмечают специалисты, чья деятельность связана с наукой, изучающей прошлое

Интересно, но длительное время историю считали не самостоятельной наукой, а видом искусства. И поэтому в Древней Греции она, как и другие сферы культуры и творчества имела свою покровительницу – музу Клио, которая внушала людям любовь к прошлому и истории.

В настоящее время профессия историка не потеряла своей актуальности и важности. Среди тех, кто принимает сегодня поздравления, – главный редактор журнала «Край Смоленский», краевед Юрий Шорин.

Лауреат литературной премии имени М.В. Исаковского, Юрий Николаевич Шорин занимается историей Смоленщины около 30 лет. Член Смоленского областного краеведческого общества.

Награжден медалью «Патриот Смоленщины» за «большой вклад в сохранение исторической памяти о родном крае, популяризацию героических страниц жизни и подвигов смолян, патриотическое воспитание молодежи». Является автором, составителем, редактором около 30 книг по истории Смоленского края, многочисленных научных и популярных статей, посвященных истории Смоленщины. Участник научных и краеведческих конференций. В 2025 году выступил экспертом проекта «Особая порода. Лаборатория смыслов шахтёрского города», разработанного Сафоновским историко-краеведческим музеем и получившего грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Фото из соцсети «ВКонтакте»