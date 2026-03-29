Михаил Тухачевский – основоположник ракетных войск

В самом сердце нашего города, прямо перед центральным дворцом культуры и зданием администрации, находится площадь Тухачевского.

Михаил Николаевич Тухачевский родился на сафоновской земле в селе Александровском, ныне – деревня Следнево. В 1914 году окончил Александровское военное училище и выбрал службу в лейб-гвардии Семеновском полку.

Добровольно вступил в Красную армию в марте 1918 года. Впервые проявил полководческие качества при взятии Симбирска. В 1919 году, командуя 5-й Армией, вынудил Омск сдаться без боя, за что был награжден Почетным революционным оружием. В 1921 году он подавил Кронштадтское восстание и Тамбовское крестьянское восстание.

С 1921 года Тухачевский занимал высокие посты: начальник Военной академии РККА, командующий Западным фронтом, начальник Штаба РККА. В 1933 году награжден орденом Ленина, в 1934 году избран кандидатом в члены ЦК.

В 1935 году Тухачевскому присвоено звание Маршала Советского Союза, а в 1936 году он стал первым заместителем наркома обороны. Активно выступал за милитаризацию экономики и реорганизацию Вооруженных сил, предлагая новые подходы к планированию и тактике, но его предложения не получили одобрения.

22 мая 1937 года Тухачевский был арестован. Под давлением он признал себя виновным в подготовке военного заговора. 11 июня 1937 года он и еще семь командиров были расстреляны.

В 1956 году Тухачевский и другие осужденные по его делу были реабилитированы, обвинения признаны сфальсифицированными. Биография Михаила Тухачевского остается предметом изучения, но его вклад в историю и память о нем важны.

ФАКТЫ

• Перу Тухачевского принадлежит более 120 работ по вопросам стратегии, оперативного искусства, тактики, воспитания и обучения войск.

• По инициативе Михаила Тухачевского на вооружение РККА приняты танки серии БТ (быстроходные танки), основан Реактивный Институт РККА, который, в будущем, разрабатывал первую советскую реактивную систему залпового огня БМ-13 «Катюша».

