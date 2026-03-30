В Смоленской области подвели итоги работы антинаркотической комиссии за год

Под председательством Губернатора Смоленской области Василия Анохина в региональном Правительстве состоялось заседание антинаркотической комиссии области, в которой прияли участие представители сферы здравоохранения, образования, патриотического воспитания, главы муниципальных и городских округов, а также сотрудники правоохранительных органов.

В 2025 году сотрудниками органов внутренних дел выявлено 1074 наркопреступления, что на 15,4% меньше, чем годом ранее. Особое внимание уделяется профилактической работе: проведено около 150 бесед и лекций для более чем 7 тысяч учащихся.

Случаи наркотического опьянения при медосмотрах сократились на 12,7%.

Социально-психологическое тестирование в начале учебного года прошли более 42 тысяч обучающихся из 322 образовательных организаций (рост на 1,03%). По итогам проводится индивидуальная профилактическая работа.

В месячнике антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни приняли участие около 70 000 обучающихся, а в декадах профилактики — более 80 000 человек. Организованы спортивные соревнования, конкурсы, встречи с психологами и медиками, просмотры видеороликов.

– Как подчеркнул Президент Владимир Владимирович Путин, наша задача – повысить эффективность противодействия незаконному обороту наркотиков, по всем фронтам действовать более активно и наступательно. Во взаимодействии со всеми структурами работаем над этим. Важно оградить нашу молодежь, подрастающее поколение от этой угрозы, ведь за ними будущее нашего региона и нашей страны, – подчеркнул

Губернатор Смоленской области Василий Анохин.