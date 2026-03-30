В 2026 году в Смоленской области будут реализованы 19 инициативных проектов – победителей

Определены победители конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Смоленской области для получения финансовой поддержки из областного бюджета в 2026 году. С 2024 года по инициативе Губернатора Смоленской области Василия Анохина региональное правительство предусматривает бюджетные ассигнования на поддержку инициативных проектов, выдвигаемых жителями муниципальных образований для получения финансовой поддержки из областного бюджета.

Эта работа соответствует задачам, поставленным Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. По выражению главы государства, инициативное бюджетирование чрезвычайно важно, и эти практики необходимо расширять.

Инициаторами проектов могут выступать ТОСы (территориальные общественные самоуправления), инициативные группы граждан или старосты сельских населенных пунктов.

С 2025 года у смолян появилась возможность подавать проекты не только по благоустройству, но и по другим важным общественным инициативам, касающимся вопросов:

— создания условий для организации досуга и обеспечения смолян услугами организаций культуры;

— организации условий для развития местного традиционного народного художественного творчества;

— обеспечения условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта;

— создания и обустройства культурных и патриотических объектов;

— организации условий для массового отдыха смолян и обустройства мест массового отдыха населения.

В 2025 году определены 19 лучших инициатив, которые будут реализованы до конца 2026 года. На эти цели выделено 37 млн рублей, что почти в 2 раза больше, чем годом ранее (20 млн рублей).

В Сафоновском округе проведут работу по благоустройству дворовой территории ТОС «Солнечный» (обустройство детской игривой площадки и спортивного комплекса).

Пресс-служба Правительства Смоленской области