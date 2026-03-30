Десногорск вошел в программу «Гостеприимные города Росатома»

В рамках программы в Десногорске сформируют гостеприимное сообщество и туристические маршруты.

В городе-спутнике Смоленской АЭС Десногорске Смоленской области завершился первый этап реализации программы «Гостеприимные города Росатома» – глубинное исследование сферы досуга и гостеприимства.

Команда экспертов Росатома посетила городские объекты размещения, питания, досуга, образования и культуры, провела встречи с представителями администрации и предпринимателями. Финальным мероприятием стала встреча гостеприимного сообщества и презентация проектов в рамках программы.

«Развитие туризма невозможно без участия бизнеса, но хорошая инфраструктура — это только фундамент. Без уникальной истории, без «точки притяжения» и глубокого смыслового наполнения эти объекты останутся невостребованными. Наша с вами задача — сложить три пазла: чтобы у нас была инфраструктура, наполненная смыслами, и замотивированые люди, которые хотят развивать свое направление деятельности», — отметил на встрече заместитель министра культуры и туризма Смоленской области Дмитрий Василенко. Он поблагодарил Росатом за включение Десногорска в отраслевую программу развития и выразил готовность региональных властей оказывать содействие, чтобы совместными усилиями добиться конкретных результатов, открыть новые точки роста и сделать Десногорск территорией, которая притягивает гостей и вдохновляет жителей.

«Десногорск обладает уникальными ресурсами: незамерзающим водохранилищем, живописной природой, чистой экологией, которые привлекают тысячи туристов. И сегодня от вас хочется услышать ответы на два принципиальных вопроса: как изменить город так, чтобы гости к нам приезжали чаще, и как нам самим — жителям, бизнесу — конвертировать туристический поток в ресурс для развития города, пополнения бюджета, расширения бизнеса», — обратился к участникам мероприятия глава Десногорска Анатолий Терлецкий.

Еще один важный вопрос в рамках программы касался привлечения молодежи в Десногорск.

«Развитие города и развитие атомной станции — задачи неразделимые. Мы должны привлекать большое количество молодых специалистов, талантливых и целеустремленных, готовых взять на себя ответственность за будущее атомной станции и города. И программа «Гостеприимные города Росатома» становится стратегическим инструментом для решения кадровых вопросов. Десногорск должен стать местом, где молодежи захочется жить, создавать семьи и творить будущее», — подчеркнул заместитель директора Смоленской АЭС Эдуард Сеновоз.

В течение нескольких часов мозгового штурма представители бизнеса, сферы культуры, спорта, организации досуга, питания, а также представители молодежного сообщества вместе с экспертами сферы туризма разработали туристические маршруты для школьников с родителями, студентов, корпоративных групп и местных жителей.

Команды предложили развивать спортивный туризм с возможностями сдачи в Десногорске разряда ГТО, включить в туристические маршруты посещение Смоленской АЭС, мемориального комплекса «Курган Славы», Десногорского историко-краеведческий музея», Атомпарка и других уникальных локаций, задействовать возможности отдыха на водохранилище и другие.

«Программа «Гостеприимные города» — это, прежде всего, про качество жизни. Мы создаем условия, чтобы жителям атомных городов было комфортно отдыхать и проводить свободное время. А еще туризм сегодня — это эффективный кадровый инструмент. Привозя молодежь, мы показываем им реальные возможности: где работать, где жить, где растить детей. Уже этим летом в Десногорск приедет «Тур возможностей» — 30 молодых специалистов — педагогов, врачей, инженеров, которые познакомятся с городом,», – рассказала руководитель программы «Гостеприимные города Росатома» Виктория Саар.

В рамках следующих этапов реализации программы городская администрация, местные предприниматели, экскурсоводы и туроператоры, представители предприятий Госкорпорации «Росатом» пройдут обучение в Высшей школе гостеприимства Росатома. Местные кафе и рестораны смогут принять участие в грантовом конкурсе «Атомы вкуса. Кулинарное наследие городов Росатома».

Справочно:

Программа «Гостеприимные города Росатома» реализуется Госкорпорацией «Росатом» с 2024 года, входит в программу «Люди и города» и представляет собой комплексную инициативу, направленную на социально-экономическое развитие малых городов с высоким научно-технологическим потенциалом. На данный момент в неё входят 18 городов: Полярные Зори, Железногорск, Волгодонск, Удомля, Трехгорный, Саров, Советск, Неман, Сосновый Бор, Глазов, Певек, Билибино, Нововоронеж, Обнинск, Заречный, Димитровград, Десногорск и Краснокаменск.

Ключевыми задачами реализации программы в Десногорске являются повышение качества жизни местного населения и повышение привлекательности города для молодых специалистов и их семей, устойчивое развитие туризма, формирование современной гостеприимной среды, а также создание новых туристических продуктов и инфраструктуры.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

