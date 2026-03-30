Финал конкурса «Знаете, каким он парнем был!»

31.03.2026

В эту субботу в Смоленске в ДК УМВД состоялся масштабный финал областного конкурса «Знаете, каким он парнем был!».
Солисты и коллективы из разных муниципальных образований представили на суд уважаемого жюри более 90 номеров в номинациях «Вокал», «Хореография» и «Инструментальное исполнительство».

В условиях серьезной конкуренции сафоновцы достойно представили наш округ и ярко проявили себя!

Лауреаты финала конкурса из Сафоновского округа :

 ВОКАЛ
Сольное пение. Эстрадный вокал
3 возрастная категория
Лауреат 1 степени — Луканченков Даниил «Космос начинается с Земли»

Вокальные ансамбли. Эстрадный вокал
5 возрастная категория

 Лауреат 2 степени — Вокальный ансамбль «Смоленский проект» «Любить по-русски»

Хоровые коллективы. Эстрадный вокал
5 возрастная категория

 Лауреат 1 степени — Народный коллектив вокальный ансамбль «Аккорд» «Вечное имя – Гагарин»

 ХОРЕОГРАФИЯ
Эстрадный танец
2 возрастная категория

Народный танец

3 возрастная категория

 Лауреат 2 степени — Творческое объединение «Солнышко» ЦДТ «Льняное сердце Смоленщины»

4 возрастная категория

 Лауреат 3 степени — Образцовый хореографический коллектив «Ритм» «О чём гармонь поёт»

 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
Сольное исполнение
5 возрастная категория

 Лауреат 3 степени — Соломонов Станислав, Авторская инструментальная композиция

Ансамбли
3 возрастная категория

 Лауреат 3 степени — Творческое объединение «Ложкари» Центра детского творчества «Апрельский переполох»

Мы поздравляем всех наших участников, педагогов и родителей!
Сафоновцы, мы гордимся вами!

Полный список лауреатов — в группе партийного проекта vk.ru/wall-224177380_1203

Текст и фото пресс-службы Администрации МО «Сафоновский муниципальный округ»

