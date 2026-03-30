﻿Сергей Лавров вручил смоленским ветеранам СВО дипломы МГИМО

Сегодня в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров торжественно вручил дипломы МГИМО ветеранам СВО, успешно прошедшим программу профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Среди них — участники специальной военной операции из Смоленской области Павел Стяжкин и Владислав Веснин. В торжественной церемонии принял участие заместитель председателя Правительства Смоленской области Алексей Гусев.

«Как не раз подчеркивал Президент Российской Федерации В.В.Путин, в ваших руках – будущее России. На поле боя вы проявили верность Отечеству, долгу, присяге, готовность жертвовать собой ради своего ближнего, ради Родины. Демонстрировали смелость и решимость, беспримерную силу духа и волю к победе, — акцентировал Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. — Теперь ваш опыт, вкупе с приобретёнными в МГИМО знаниями, предстоит применить в интересах обеспечения поступательного социально-экономического развития нашей страны, улучшения жизни россиян. Нисколько не сомневаюсь, что вы добьётесь результатов и на этом, теперь уже гражданском поприще».

Участниками программы профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» в Одинцовском филиале МГИМО МИД России стали 29 ветеранов из 16 регионов страны. В их числе — ветераны СВО из Смоленска Павел Стяжкин и Владислав Веснин.

Программа, которая длилась с 19 января по 27 марта, включала теоретическую и практическую подготовку по основам государственного и муниципального управления, административно-правовым и технико-организационным вопросам, развитию территорий и цифровизации городского хозяйства. По итогам обучения слушатели защитили проекты, актуальные для своих регионов.

«Я никогда не работал по гражданской профессии. Окончил военное командное училище, стал офицером. При выполнении задач специальной военной операции получил два ранения, здоровье не позволило продолжать службу. Тогда Фонд «Защитники Отечества» предложил пройти курс переподготовки на базе Одинцовского филиала МГИМО. Прошел отбор, чему, конечно, был рад. Организация учебного процесса — на самом высоком уровне, полезной информации очень много, старался максимально все усвоить», — поделился ветеран специальной военной операции Павел Стяжкин.

Поддержал и поздравил наших защитников заместитель председателя Правительства Смоленской области Алексей Гусев.

«Наши ребята достойно прошли обучение. Можно с уверенностью сказать, что с такими бойцами мы под надежной защитой не только на фронте, но и в гражданской жизни, — отметил Алексей Гусев. – Губернатор Василий Анохин неоднократно подчеркивал, что адаптация и ресоциализация участников СВО является приоритетным направлением. По поручению Президента мы реализуем в регионе программу «Герои СВОего времени. Смоленск», нацеленную на подготовку управленческих кадров из числа участников СВО. Получение образования в ведущих вузах страны, таких как МГИМО, открывает перед ветеранами СВО новые возможности для профессиональной самореализации и применения их уникального опыта на благо общества».

Это уже третий поток профессиональной переподготовки ветеранов СВО в Одинцовском филиале МГИМО МИД России. В 2025 году аналогичный диплом получил смолянин, ветеран спецоперации Александр Тихонов.

Пресс-служба Правительства Смоленской области