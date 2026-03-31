Всемирный день витамина С

Открытие витамина С произошло 4 апреля 1932 года американским биохимиком Чарльзом Гленом Кингом. Учёный выделил витамин С из сока лимона. Однако ещё в 1928 году венгерский биохимик Альберт Сент-Дьёрдьи выделил вещество, позже названное витамином C, из надпочечников животных и нескольких растений.

Структурная формула витамина С была довольно быстро определена, и в 1933 году учёные Говард и Рейнстейн синтезировали его.

И Сент-Дьёрдьи, и Хоуорс удостоились за свои труды Нобелевской премии в 1937 году: Сент-Дьёрдьи досталась премия по физиологии и медицине, а Хоуорсу — по химии.

В День витамина С рассказываем, где его искать.

Ранней весной наш организм теряет стратегические запасы витаминов C, A и B. Недостаток витаминов, как и минералов, дает повод для весенней простуды и хандры. Какие отечественные продукты помогут ослабленному иммунитету?

В борьбе против простудных заболеваний наш главный союзник — витамин С (аскорбиновая кислота). Он позволяет поддерживать иммунитет, чтобы тот мог вовремя реагировать на внешнюю угрозу, поступающую от вирусов и бактерий. В организме аскорбинка, к сожалению, содержится лишь в небольших количествах, а важность ее весьма велика. Запас необходимо пополнять, так как клетки человека синтезировать витамин С самостоятельно не могут.

В организме человека витамин С выступает регулятором множества биохимических реакций. Например, он принимает участие в синтезе коллагена — основного структурного белка соединительной ткани, которая обеспечивает функциональность и устойчивость кровеносным сосудам, костям, сухожилиям. Микроэлемент оказывает существенное влияние на усвоение и обмен других микронутриентов и витаминов.

Являясь мощным антиоксидантом, он обеспечивает защиту белков, жиров, ДНК и РНК от повреждающего действия свободных радикалов, которые часто образуются в клетках в процессе жизнедеятельности. Помимо этого, витамин С поддерживает уровень другого важного антиоксиданта — глутатиона, обеспечивающего снижение разрушающего воздействия токсинов и тяжелых металлов на биохимическом уровне.

Физиологическая потребность для взрослого человека в витамине С — в среднем 90 мг в сутки. Это количество содержится в 225 г лимонов или всего в 45 г черной смородины. Реальная же потребность в витамине С в условиях современной жизни намного выше этого уровня. Поэтому такое большое значение приобретают дополнительно витаминизированные продукты и блюда. Обогащают, как правило, фруктовые, ягодные и овощные соки, жидкие молочные продукты, консервы — информация об этом указана на упаковке. Обязательно проводится С-витаминизация при организации питания в детских учреждениях, больницах, санаториях.

Дополнительные количества витамина С необходимы в периоды беременности, лактации, при проживании в холодных климатических районах, работе на производстве с вредными условиями труда, при дополнительной чужеродной химической нагрузке организма (к таковой, кстати, относится курение).

Главная опасность недостатка витамина С — развитие цинги. Это состояние было описано много столетий назад у моряков, совершавших длительные путешествия и полностью исключавших из своего рациона растительную пищу. Симптомами цинги являются упадок сил, кровотечения, выпадение волос и зубов, боли и отечность в суставах. Цинга при отсутствии лечения приводит к смерти.

О простом дефиците витамина С будет свидетельствовать кровоточивость десен при чистке зубов. Однако при этом следует исключить другие причины (заболевания десен, неправильный подбор щетки и т.п.).

Гипервитаминоз витамина С не описан, так как это состояние быстро проходит: избыток витамина С организм выводит с мочой. Передозировки витамина С за счет пищевых продуктов у здорового человека быть не может.

В организм человека витамин С поступает главным образом с растительной пищей. При употреблении ее в должных количествах поступление витамина С будет соответствовать физиологическим потребностям или даже превосходить их. Однако обычно этого не происходит. Дефицит витамина С связан с двумя основными проблемами: снижением употребления в пищу свежих овощей и фруктов и высокой степенью технологической обработки пищевых продуктов растительного происхождения.

Продукты, богатые витамином С: шиповник, сладкий перец; смородина, облепиха; петрушка, укроп; капуста брюссельская, белокочанная или цветная; картофель, помидоры, болгарский перец; яблоки, ананасы, цитрусовые.

В некоторых продуктах присутствует особый фермент — аскорбатоксидаза — антивитамин, который препятствует усвоению витамина С. Он содержится в значительных количествах в кабачках и огурцах, однако тепловая обработка (например, запекание) нейтрализует его. Правда, при запекании теряется и половина витамина С.

Витамин С крайне неустойчив во внешней среде и быстро разрушается при нагревании. Например, при кипячении овощей или фруктов, приготовлении первых блюд он разрушается практически полностью всего через 2-3 минуты. Кроме того, его распаду способствует металлическая поверхность посуды и бытовых приборов. Заморозка практически не вредит витамину, а вот при хранении яблок, картофеля, капусты и других овощей, и фруктов происходит заметное разрушение витамина С. Уже через 4-5 месяцев (даже при должных условиях) его содержание падает на 60–80%.







Сохраняем витамин С

1. При термообработке закрывайте кастрюлю и сковородку крышкой. При доступе кислорода потери витамина С в два раза больше, чем при приготовлении без доступа кислорода.

2. Продукты нужно закладывать уже в кипящую воду. Чем дольше варится продукт, тем больше потери витамина.

3. При варке добавляйте немного уксуса. В щелочной среде витамин С разрушается быстрее, чем в кислой.

4. Не используйте при приготовлении железную или медную посуду, ложку или половник.

И помните — самым главным и надежным средством сохранения витамина остается старый и проверенный способ. Он прост, как все гениальное: ешьте овощи и фрукты свежими, сырыми и в достаточном количестве.