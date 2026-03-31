Почти 730 тысяч смолян прошли диспансеризацию и профосмотры

В Правительстве области состоялось расширенное заседание коллегии регионального Министерства здравоохранения, где были подведены итоги деятельности за 2025 год, а также намечены планы работы на 2026 год. Губернатором Смоленской области Василием Анохиным поставлены задачи по повышению качества и доступности медицинской помощи, большое внимание при этом уделяется вопросам профилактики заболеваний.

– Повышение продолжительности жизни смолян – наш главный приоритет. Благодаря поддержке Президента Владимира Владимировича Путина, Правительства Российской Федерации и Минздрава России мы активно модернизируем учреждения здравоохранения, укрепляем их материально-техническую базу и привлекаем высококвалифицированных специалистов. Особое внимание уделяем профилактике заболеваний. Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи ежегодно расширяется, что позволяет нам более эффективно решать задачи по повышению качества и доступности здравоохранения для всех жителей региона, – подчеркнул Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

С основным докладом о ключевых показателях системы здравоохранения в 2025 году и задачах на 2026 год выступила заместитель председателя Правительства — министр здравоохранения Смоленской области Виктория Макарова. В 2025 году почти 726 тысяч смолян прошли диспансеризацию и профосмотры. Осуществлено свыше 1700 выездов передвижных медицинских бригад, которые приняли 50 тысяч пациентов.

«Таким образом мы заботимся о том, чтобы жители, независимо от места проживания, получали качественные медицинские услуги: могли пройти обследование, проконсультироваться у врача, — уточнила Виктория Макарова. — В каждой бригаде есть врач-терапевт, акушер, рентген-лаборант. Комплексы оснащены современным оборудованием для диагностики и профилактики. Пациенты могут пройти флюорографию, маммографию и другие виды обследований».

Виктория Макарова также уточнила, что в прошлом году были приобретены два передвижных медицинских комплекса для Сычевской и Дорогобужской центральных районных больниц.

Отдельно зампред Правительства Смоленской области остановилась на работе санитарной авиации, с помощью которой в регионе оказывается экстренная медицинская помощь. Для вылетов используется вертолет «Ансат», оснащенный специальным модулем и оборудованием. Так, в прошлом году было осуществлено 99 вылетов, эвакуированы 96 пациентов для оказания специализированной медицинской помощи.

Виктория Макарова напомнила, что регион участвует в реализации двух национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Путиным: «Продолжительная и активная жизнь» (в него входят 9 федеральных проектов) и нацпроект «Семья» (в его состав входит один федпроект «Охрана материнства и детства»). Общий объем их финансирования в 2025 году составил 2, 1 млрд рублей. По итогам 2025 года все запланированные показатели национальных проектов были достигнуты в полном объеме. Их реализация позволила приобрести:

— 29 быстровозводимых модульных фельдшерских пунктов в 14 учреждений Смоленской области,

— 60 санитарных автомобилей в 12 учреждений Смоленска и области,

— 1 передвижной медицинский комплекс (Дорогобужская ЦРБ),

— более 1400 единиц медицинского оборудования, а таже оборудования для оснащения фельдшерских пунктов в учреждения первичного звена.

Кроме того, проведен капитальный ремонт на 27 объектах здравоохранения в 11 медицинских учреждениях.

Также закуплены порядка 450 единиц медицинского оборудования для трех женских консультаций (Починковская ЦРБ, Руднянская ЦРБ», Дорогобужская ЦРБ) и почти 300 единиц медоборудования для реабилитационных мероприятий.

«18 февраля состоялось значимое для региона событие – открытие нового онкологического диспансера, оснащенного современным оборудованием, — напомнила Министр здравоохранения региона. — К концу 2026 года планируется завершение строительства нового корпуса областной детской клинической больницы и Смоленской областной клинической психиатрической больницы».

Виктория Макарова подчеркнула, что финансирование системы здравоохранения ежегодно увеличивается. Общий объем финансирования сферы здравоохранения в 2025 году составил 36,4 млрд рублей, из них: 13,8 млрд рублей — средства областного бюджета, 3,9 млрд рублей — средства федерального бюджета, 18,7 млрд. рублей – средства территориального фонда обязательного медицинского страхования

Эти средства направляются на строительство, капитальный и текущий ремонт объектов здравоохранения, приобретение медоборудования и мебели, благоустройство территорий фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий, приобретение передвижных комплексов, лекарственное обеспечение и многое другое. На последнем пункте Виктория Макарова остановилась подробнее, отметив, что на финансирование льготного лекарственного обеспечения в прошлом году были направлены 3,3 млрд рублей, из них 2,8 млрд — из областного бюджета. Всего 56 715 человек были обеспечены лекарственными препаратами.

Далее Министр здравоохранения региона рассказала о принимаемых мерах по снижению смертности от болезней системы кровообращения.

В 2025 году специалисты первичных сосудистых отделений впервые внедрили КТ-перфузию для пациентов с ишемическим инсультом. Этот метод позволяет точно определить, какие участки мозга еще можно спасти с помощью тромболизиса. Благодаря новым технологиям более 10% пациентов с инфарктом мозга получили тромболитическую терапию, а 2% — современные внутрисосудистые вмешательства.

Кроме того, был реализован новый алгоритм помощи пациентам с сужением сонных артерий, что позволило на ранних этапах выявлять опасные стенозы и проводить операции — эндартерэктомии и стентирования. В течение прошлого года было впервые выполнено 42 операции на брахиоцефальных артериях и 38 тромбоэкстракций.

В результате всех этих мер смертность от острых нарушений мозгового кровообращения снизилась на 13,4% (в том числе от ишемического инсульта — на 15,7%), а больничная летальность — на 8,3%.

Кроме того, в 2025 году в регионе стартовал проект по дистанционному мониторингу состояния здоровья пациентов с артериальной гипертензией, в который включены 14 медицинских организаций. Для этого закуплено 1330 тонометров с функцией дистанционной передачи данных, а участие в проекте приняли 6000 жителей. В 2026 году охват участников мониторинга планируется увеличить до 18 000 человек.