Свыше 22 тысяч жителей региона обратились к чат-боту «Транспорт Смоленской области» в мессенджере МАХ﻿

С декабря 2025‑го по февраль текущего года жители Смоленской области пользовались чат‑ботом «Транспорт Смоленской области» в мессенджере МАХ. Всего было зафиксировано 22 379 взаимодействий с сервисом.

Чат‑бот помогает смолянам планировать поездки. Он в реальном времени показывает прогноз прибытия автобусов, троллейбусов и трамваев на нужную остановку, а также отображает плановое расписание движения по выбранному маршруту. Найти необходимую информацию можно разными способами: указав номер маршрута или название остановки либо отправив геолокацию.

Напомним, что ранее Губернатор Смоленской области Василий Анохин завел канал в MAX.

Пресс-служба Правительства Смоленской области