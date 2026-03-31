﻿В Смоленской области действует 54 меры поддержки участников СВО и их семей

На сегодняшний день в регионе реализуются 54 меры поддержки участников СВО и их близких. Это социальные выплаты, медицинская и психологическая реабилитация, помощь в трудоустройстве и обучении и многое другое. По поручению Губернатора Смоленской области Василия Анохина меры постоянно совершенствуются с учетом обратной связи от наших защитников.

«Для нас первостепенной задачей является решение трудностей защитников, вернувшихся из зоны СВО. Я объехал практически все округа области, где общался с нашими героями и их семьями. Детально обсуждаем вопросы, совместно находим пути решения, приходим к общему знаменателю. Все их предложения, пожелания принимаем и поддерживаем. Наши защитники должны понимать, что они не остались один на один с проблемами, мы поможем и поддержим каждого», – отметил Василий Анохин.

По поручению Президента Владимира Путина реализуется программа по подготовке управленческих кадров из числа ветеранов «Герои СВОего времени. Смоленск» – региональный аналог федерального проекта «Время героев».

Также Правительство области оказывает содействие бойцам при поступлении в учебные заведения. В этом году будет сформирован общий перечень учебных учреждений с контактными данными, который будет размещен в информационных брошюрах.

После возвращения военнослужащего домой региональный филиал фонда «Защитники Отечества» для каждого разрабатывает индивидуальный план сопровождения, который включает меры по его социальной адаптации.

Стоит отметить, что от членов семей участников СВО поступают вопросы, касающиеся бытовой сферы (очистка дорог, проведение интернета, установка уличного освещения).

Актуальны вопросы, касающиеся медицинской реабилитации и диспансеризации. С марта началась реализация проекта по созданию единой централизованной службы лабораторных исследований, благодаря которому все необходимые анализы можно будет сдавать по месту жительства, в ЦРБ каждого муниципального округа, без поездок в другие населенные пункты. На сегодняшний день идет поэтапное включение медицинских организаций в систему централизованной лабораторий. Кроме того, в регионе действует единая служба записи к врачу по номеру 122.

Также на базе районных больниц доступна возможность получения необходимых справок для трудоустройства, получения водительского удостоверения, оружия и других. Работа специальной комиссии из всех необходимых специалистов организована два раза в месяц и проводится во всех ЦРБ области.

Продолжается работа по совершенствованию единого Центра реабилитации, расположенного на улице Шевченко в Смоленске.

«В этом году мы завершим последний, третий этап ремонта больницы медицинской реабилитации. Она будет приспособлена именно на посттравматическую реабилитацию бойцов после операций, получивших серьезные увечья и травмы», — сообщил Губернатор Смоленской области.

На базе социально-оздоровительного центра «Смена», расположенного в Красном Бору, участники СВО и их семьи могут получить льготный отдых. Для них введена программа лояльности со скидками на пакет услуг, включающий проживание, питание и посещение бассейна.

Также дети защитников имеют право на бесплатные путевки в организации отдыха и оздоровления, расположенные на территории Смоленской области. Кроме того, в летний период для них дополнительно проводится профильная смена.

«Хочу подчеркнуть, что мы постоянно вводим новые и актуализируем действующие меры поддержки участников СВО и их семей, учитывая их запросы и предложения», — отметил Василий Анохин.

Пресс-служба Правительства Смоленской области