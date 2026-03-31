﻿Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина

Правительство региона работает системно и эффективно

На заседании Смоленской областной Думы депутаты единогласно поддержали отчёт о работе регионального Правительства за 2025 год. «Все наши решения направлены на достижение ключевых национальных целей, обозначенных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. В числе безусловных приоритетов – забота о жителях области, поддержка участников СВО и их семей, развитие экономики и привлечение инвестиций, создание комфортных условий для жизни смолян», — подчеркнул Губернатор Василий Анохин, выступая перед народными избранниками.

Буквально по всем направлениям достигнуты значимые результаты. В регионе действует 54 меры поддержки ветеранов СВО и их близких, и те, что касаются семей бойцов, действуют бессрочно. По поручению Главы государства реализуется образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск».

В приоритете – социальная политика. Особое внимание уделяется семьям с детьми – их более 85 тысяч, и почти 8,6 тысяч из них – многодетные. Только за прошлый год 300 семей получили этот статус. Развивается медицинская инфраструктура и повышается доступность качественной помощи как в крупных городах, так и в сёлах. Открыт новый корпус Смоленского областного онкологического диспансера.

В 2025 году капитально отремонтировано 53 медицинских объекта, закуплено более 2 тысяч единиц оборудования, установлено 30 модульных медицинских объектов, открыты 3 новые женские консультации. В медучреждения в 2025 году трудоустроено 330 специалистов, из них 147 – выпускники-целевики. Целенаправленно модернизируется и укрепляется материально-техническая база учебных заведений, создаются современные условия для обучения и профессионального становления молодежи. Развивается система среднего профессионального образования и целевое обучение: два года подряд регион входит в число лидеров по количеству заключённых договоров целевого обучения в СПО.

В 2025 году объём инвестиций в основной капитал составил 123,7 млрд рублей. В регионе осуществляется около 100 крупных инвестиционных проектов. Смоленская область занимает 5 место в Национальном рейтинге инвестиционного климата.

Инициативы одобрены

В календаре праздничных дат Смоленской области появится новый праздник – День многодетной семьи, который будет отмечаться 21 июля, в день празднования Казанской иконы Божией Матери. «Поддержка родителей, воспитывающих троих и более детей, создание необходимых условий для достойного воспитания подрастающего поколения и укрепление статуса таких семей — наш приоритет, — заявил Василий Анохин. – Создаём условия, чтобы семьи чувствовали и видели нашу заботу».

В регионе действует более 40 мер поддержки многодетных семей, в числе которых выплаты и компенсации, субсидии, льготная ипотека. Семьи, в которых родился третий или последующий ребенок, могут получить помощь в погашении ипотеки — выплата может составлять сумму до 1 миллиона рублей. Также для родителей, не достигших 35-летнего возраста, при рождении третьего или последующего ребенка с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года предусмотрена единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей.

Ещё одна знаковая инициатива – присвоение звания Почетных граждан Смоленской области прославленным смолянам – первому космонавту планеты Юрию Алексеевичу Гагарину и одному из родоначальников отечественной космонавтики Борису Николаевичу Петрову. Это дань уважения нашим великим землякам, их выдающимся достижениям и бесценному наследию.

Главная автотрасса страны станет комфортнее и безопаснее.

На рабочей встрече в Москве с Председателем правления Государственной компании «Автодор» Вячеславом ПетушенкоГлава региона обсудил вопросы эксплуатации в 2026 году трассы М-1 «Беларусь», более 300 км которой проходят по территории Смоленщины. Также речь шла о развитии придорожных объектов и сервисов, направленных на повышение удобства и безопасности движения. Отдельно остановились на реализации проектов в сфере интеллектуальных транспортных систем и внедрение технологий обнаружения и предупреждения выхода диких животных на проезжую часть. «Уверен, что дальнейшая совместная работа позволит и впредь поддерживать высокий уровень безопасности, развивать современную дорожную инфраструктуру и обеспечивать комфортное движение для всех участников дорожного движения», — констатировал Василий Анохин.

Чествование работников культуры

В Смоленске подвели итоги работы сферы культуры за 2025 год и в честь профессионального праздника отметили лучших специалистов.

«Именно вы бережно храните, достойно продолжаете и развиваете уникальные культурные традиции и наследие Смоленщины, — обратился Губернатор к собравшимся в Доме музыке работникам культуры. – Именно благодаря вашим стараниям, мастерству, творчеству, энергии и энтузиазму культурная палитра нашего региона насыщенна, увлекательна и многообразна». Также Василий Анохин отметил, что их работа дала импульс созданию имиджа Смоленской области как уникальной и привлекательной для туризма территории, центром притяжения для туристов.

Активно ведётся работа по национальному проекту «Семья», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина: преобразились наши сельские дома культуры и клубы, библиотеки, детские школы искусств и музыкальные школы. В этом году планируется капитально отремонтировать 10 учреждений культуры. Продолжится оснащение современной техникой музеев и библиотек. Будут созданы детские культурно-просветительские центры и Школа креативных индустрий в Сафоновском округе. А в рамках Народной программы партии «Единая Россия» партийному проекту «Культура малой Родины» 19 муниципальных округов получат субсидии на ремонт и улучшение материальной базы учреждений культуры.

Вручая знаки «Почетный работник культуры Смоленской области», Василий Анохин слова особой признательности выразил ветеранам отрасли, и всем тем, кто работает вдохновенно, творчески, с душой и любовью к родной Смоленской земле.

Подготовка профессионалов среднего звена – стратегическая задача.

Перспективы развития региональной системы среднего профессионального образования Губернатор Василий Анохин обсудил на встрече с председателем Комитета Государственной Думы по просвещению Ириной Белых и директором профильного Департамента Минпросвещения России Виктором Неумывакиным.

Отмечалось, что в регионе программы СПО реализуют 30 профессиональных образовательных организаций и 6 вузов. Особое внимание уделяется развитию материально-технической базы учебных заведений и созданию современной образовательной среды для студентов и преподавателей. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» созданы пять образовательно-производственных кластеров, где студенты получают практические навыки на современном оборудовании, и в этом году готовится к открытию шестой кластер. Продолжается модернизация учебных мастерских, лабораторий, ремонт зданий и помещений образовательных организаций.

Гости поделились впечатлениями от посещения Смоленской академии градостроительства и архитектуры, которая с 2027 года станет вузом и будет готовить специалистов в области архитектуры, строительства и геодезии, отметив эффективную работу Правительства региона по направлению целевого обучения студентов СПО.

Смоленский опыт изучают на уровне Центрального федерального округа

Наш регион стал площадкой для важного диалога о будущем сельских территорий, который состоялся в рамках Форума руководителей профессиональных образовательных организаций Центрального федерального округа «Закрепление молодых специалистов на селе: современные вызовы и эффективные подходы» и прошёл под эгидой Министерства просвещения России и Союза директоров СПО.

Выступая на форуме, Василий Анохин акцентировал внимание на том, что в Смоленской области решать вопросы привлечения кадров помогает целевое обучение. В регионе действует комплекс мер поддержки для тех, кто заключает целевые договоры с муниципальными или государственными организациями. Это ежемесячные выплаты и компенсации проживания в общежитии. Для молодых специалистов, начинающих свою карьеру в бюджетной сфере — здравоохранении, образовании, культуре или спорте — предусмотрено служебное жилье. Индивидуальный подход к каждому ребенку помогает выпускникам сделать осознанный выбор профессии, востребованной в регионе.

Поэтому закономерно, что Смоленская область второй год подряд входит в число лидеров среди всех российских регионов.

«Мы создаём привлекательные условия для жизни и работы молодых профессионалов в наших муниципалитетах. Строим многоквартирные дома в муниципальных образованиях, чтобы молодежь могла комфортно жить и работать на родной земле, — также рассказал Губернатор. – Развиваем сельские территории. В рамках нацпроекта «Кадры в АПК» в прошлом году приобрели 50 квартир и 6 индивидуальных жилых домов для преподавателей Смоленской государственной сельскохозяйственной академии».

Также своим опытом поделились представители других регионов центральной России, а лучшие практики стали ориентиром для дальнейшей работы.