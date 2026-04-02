Проект из Смоленской области – в народном голосовании Всероссийской муниципальной премии «Служение»





До 6 апреля смоляне могут поддержать проект из Смоленской области, который участвует в народном голосовании III Всероссийской муниципальной премии «Служение». Конкурс проводится Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента по поручению Владимира Владимировича Путина.

Проект «Возрождение усадьбы «Высокое»: от руин к образовательному кластеру» представлен в финале номинации «Развитие территории – благополучие жителей».

Усадьба располагается в Новодугинском муниципальном округе. Это объект культурного наследия федерального значения, созданный во второй половине XIX века. Сегодня это уникальный пример комплексного развития малой территории, где сохранение исторического наследия сочетается с созданием современной образовательной и социальной инфраструктуры.

В настоящее время полностью возрожден храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери, ставший духовным центром для жителей округа. Создан Смоленский областной образовательный комплекс-Лицей-интернат «Феникс», восстановлена работа колледжа, проведен ремонт учебного корпуса и общежития на 508 мест. Обновлена и инфраструктура села.

Благодаря этим преобразованиям усадьба «Высокое» стала точкой притяжения для всего региона. Здесь готовят молодых профессионалов для сельского хозяйства и информационных технологий, созданы условия для развития детей.

Голосование проходит на портале Госуслуг, для участия нужно перейти по ссылке https://pos.gosuslugi.ru/lkp/slujenie-2026/12/.

