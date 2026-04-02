﻿Смоленские школы искусств приглашают к участию во всероссийских конкурсах

Министерство культуры России объявило условия проведения общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств» 2026 года.

Ежегодные конкурсы проводятся в три этапа: первый – региональные, второй – отборы по федеральным округам, третий – финальные испытания и церемония награждения в Москве.

Общероссийский конкурс «Лучшая детская школа искусств» проводится в двух номинациях — среди городских и сельских ДШИ. Детские школы искусств, победившие в каждой из двух номинаций, будут награждены денежными премиями в размере 1 млн рублей. Остальные школы, вышедшие в финал конкурса, получат статус призера конкурса и денежные премии в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, жюри может принять решение о присуждение специального приза одной из школ – участниц финала в размере 500 тысяч рублей.

Общероссийский конкурс «Лучший преподаватель ДШИ» проводится по двум номинациям: «Лучший молодой преподаватель ДШИ» (среди преподавателей в возрасте до 35 лет на 1 января 2027 года включительно, без каких-либо ограничений по трудовому стажу) и «Лучший преподаватель ДШИ» (среди преподавателей от 36 лет на 1 января 2027 года без каких-либо ограничений по трудовому стажу). Преподаватели, признанные победителями в двух номинациях, награждаются денежными премиями в размере 500 тысяч рублей, остальные финалисты получают звания призеров конкурса и награждаются денежным премиями в размере 200 тысяч рублей. Также по решению жюри одному из участников федерального этапа может быть вручен специальный приз в размере 300 тысяч рублей.

Региональные этапы конкурсов проводятся органами управления культурой субъектов Российской Федерации до 8 июня 2026 года. Информация о победителях регэтапа направляется в Оргкомитет конкурсов в срок до 1 июля 2026 года.

Напомним, что в 2025 году в Смоленской области победителем регионального этапа в конкурсе «Лучший преподаватель детской школы искусств» в номинации «Лучший молодой преподаватель детской школы искусств» стала преподаватель Шумячской детской школы искусств Анастасия Кулешова, а в конкурсе «Лучшая детская школа искусств» победила Монастырщинская ДШИ. Победители регионального этапа приняли участие в окружных конкурсных испытаниях, где достойно представили свой регион.

