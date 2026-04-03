Губернатор Василий Анохин подписал постановление о начале с 1 апреля в Смоленской области пожароопасного сезона

В регионе действуют пять лесопожарных станций: в Смоленском, Демидовском, Вяземском, Шумячском и Ярцевском муниципальных округах. На страже лесов стоят порядка 100 сотрудников лесопожарной службы. При необходимости к работе подключатся сотрудники лесничеств, охотуправления, арендаторы лесных участков, добровольные пожарные дружины, пожарный поезд и МЧС. В распоряжении служб – более 150 единиц лесопожарной техники, 12 единиц лесохозяйственной техники и около 800 единиц оборудования.

Сотрудники оперативных служб готовы быстро реагировать на возгорания, однако большинство пожаров можно предотвратить. Для этого необходимо соблюдать простые правила пожарной безопасности: не поджигать сухую траву в полях и лесах, не разводить огонь на дачных и придомовых участках. Переменчивая погода и ветер увеличивают риск возникновения возгораний. Огонь распространяется стремительно, и даже небольшой костер может привести к трагедии. За намеренное поджигание предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В прошлом году профилактические и противопожарные меры позволили избежать крупных лесных пожаров. Контроль за ситуацией обеспечивали специализированная спутниковая система, наземные маршруты, авиация и система видеонаблюдения «Лесохранитель». В этом году для этих целей приобрели новые дроны «Геоскан 801» с тепловизионными камерами, которые позволят своевременно выявлять очаги возгораний на ранних стадиях.

– Уважаемые смоляне, будьте бдительны и осторожны, напоминайте о правилах пожарной безопасности своим детям! При обнаружении возгорания немедленно звоните по телефонам 112 или 101, – призвал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.