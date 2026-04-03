﻿Смоленских школьников научат «Как кодить на квантах»

С 6 апреля для смоленских школьников стартует новый «Урок цифры» на тему «Как кодить на квантах», он будет проходить в рамках нацпроекта «Экономика данных», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Поддержку «квантовому марафону» окажут АНО «Цифровая экономика», Минпросвещения и Минцифры России.

Целью урока «Как кодить на квантах» является формирование у школьников представлений о квантовых вычислениях, применяемых в России и в мире, ознакомление с устройством квантовых компьютеров, логикой их работы и потенциалом таких технологий для решения сложных задач. Ребятам пояснят, как можно стать квантовым программистом и почему опытным разработчикам классического ПО бывает сложнее справляться с созданием алгоритмов, нежели молодым людям, изучающим квантовое программирование со школы.

Урок будет проходить в регионах страны до 26 апреля. «Квантовый апрель» – традиционное время его проведения, потому что 14 апреля отмечается Всемирный день квантовых технологий. Именно в этот день в Музее «Атом» на ВДНХ пройдет «Урок цифры» для московских школьников с онлайн-подключением нескольких сотен российских школ.

В ходе уроков состоятся региональные премьеры просветительского фильма об основах построения квантового программного обеспечения, а также о практических задачах, которые можно решить с помощью квантовых алгоритмов. Для закрепления материала школьники пройдут игровые тренажеры.

«Для нашего региона участие молодежи в таких обучающих проектах — это важный шаг к формированию кадрового потенциала в сфере IT и цифровой экономики. Мы готовим новое поколение специалистов, которые будут создавать технологии будущего и развивать инновационную инфраструктуру здесь, на родной смоленской земле», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Вебинар по теме урока будет доступен для педагогов на сайте проекта https://урокцифры.рф. Кроме того, для учащихся и педагогов 14 апреля в 11:00 состоится федеральный открытый урок «Как кодить на квантах». Подключение к трансляции доступно по ссылке: https://vkvideo.ru/video-174311295_456239559.

