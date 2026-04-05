Две улицы в городе Сафоново носят имена партизан-подпольщиков: Михаила Ковалёва и Николая Репина

С момента оккупации на территории Сафоновского района стало разворачиваться партизанское движение, действовало подполье. В конце 1941-1942 году произошло невероятное. В глубоком фашистском тылу, в Дорогобужском районе, на четыре месяца удалось восстановить советскую власть. Подобное планировалось сделать на станции Дорогобуж – так тогда назывался город Сафоново. Это имело огромное стратегическое значение, так как станция играла важную роль для снабжения войск.



Михаил Ковалёв и Николай Репин в то время были безусыми юнцами. Одному из них было 16 лет, другому 18. Когда началась война, они попросились добровольцами остаться в тылу для подпольной работы. При подготовке важной стратегической операции кто-то предал Николая и Михаила. Фашисты казнили их. Виселицу установили в самом центре населённого пункта – там, где сейчас пересекаются улицы Красногвардейская и Советская.

Мы немного знаем о наших героях. Не сохранилось даже фотографии Михаила Ковалева. Но память о них жива. Две улицы посёлка Южного названы их именами. На месте казни Михаила и Николая установлена мемориальная доска. Их имена высечены на мемориальных плитах в сквере Памяти. Вечная память героям!

