Найти ключик к каждому человеку

История председателя Северного территориального комитета Сафоновского муниципального округа Людмилы ПЕТРИК – это рассказ о том, как человек растёт, развивается, не боится брать на себя ответственность. И о том, что если есть цель и желание, то можно добиться очень многого, даже если начинаешь с нуля.

Родившись в сельской глубинке и всю жизнь проработав на земле, Людмила Владимировна отлично знает о всех чаяниях русской деревни. В совхозе «Вадинский» Людмила Владимировна проработала 15 лет. А затем перешла в органы местного самоуправления. Спустя семь лет она возглавила сельскую администрацию.

Большой заслугой Людмилы Владимировны является то, что ей удалось выстроить прочную систему социально-партнёрских отношений с индивидуальными предпринимателями. Так, благодаря руководителю ООО ПК «Теплострой» Сергею Донброву в центре Беленина появились храм-часовня во имя преподобного Сергия Радонежского, детская площадка, знак «Я люблю Беленино», лавочки, артобъекты. Его племянник Валерий Скиба оказывает финансовую помощь при проведении массовых мероприятий, как и предприниматель Антон Соловьев и руководитель ООО «Велес Пак» Евгений Пряхин. Кроме того, Евгений Александрович Пряхин шефствует над братским воинским захоронением бойцов 133-й стрелковой дивизии в деревне Иваники. А ещё помогают с ремонтом памятников руководители ООО «Орёл», ООО «Сафоновский торговый комплекс», завода сварочного оборудования «КаВик», Сафоновского филиала «Газпром Газораспределение Смоленск», завода «Гидрометприбор».

За многолетний добросовестный труд Л.В. Петрик награждена местными и региональными благодарственными письмами, грамотами Главы муниципального образования, Губернатора Смоленской области и председателя Смоленской областной Думы, награды за сельскохозяйственную и Всероссийскую перепись населения.

– Помню, как бабушка всегда говорила: «Надо к каждому человеку приловчиться, найти свой ключик», – с теплотой вспоминает Л.В. Петрик. И, судя по всему, этот мудрый совет стал для неё настоящим жизненным кредо. Гибкость и умение находить общий язык с людьми – это не просто навык, а целая философия, которая помогает ей идти по жизни.

Марина ХОТУЛЁВА

Фото из архива Людмилы Петрик

