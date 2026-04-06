Путь выпускника автотранспортного колледжа: от водителя до заместителя директора крупной компании

Продолжаем нашу рубрику, в которой рассказываем об успехах студентов и выпускников смоленских колледжей. Сегодня хотим поделиться историей Романа Андреева, который окончил Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г. Трубицына.

Свой путь в профессии Роман начинал с должности водителя. Благодаря упорству, ответственности и навыкам, полученным в колледже, он вырос до заместителя директора крупной транспортной компании и сегодня руководит восемью подразделениями. Его пример — наглядное доказательство того, что качественное среднее профессиональное образование открывает двери к самым высоким результатам.

Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г. Трубицына — старейшее профильное учебное заведение региона. Он основан в 1946 году, и вот уже 80 лет готовит специалистов для автомобильной отрасли. Сегодня здесь можно получить образование по востребованным специальностям:

— «Организация перевозок и управление на транспорте»;

— «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»;

— «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования».

— «Сервис на транспорте». Кроме того, студенты осваивают рабочие профессии: слесарь по ремонту автомобилей, водитель, сварщик, экспедитор.

Колледж активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет», студенты осваивают рабочие профессии (слесарь, водитель, сварщик, экспедитор), регулярно становятся призёрами чемпионата «Профессионалы» и движения «Абилимпикс». Занятия ведут практики с предприятий, а обучение проходит в том числе непосредственно на производстве.

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию: в колледже работает музей истории, в 2025 году открыт Сквер памяти воинов-автомобилистов, студенты шефствуют над памятником на Кловке и восстанавливают ретроавтомобили (ЗИС-5, ГАЗ-51).

