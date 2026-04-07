Забота о будущем

В Смоленской области поддержка семей с детьми — один из главных приоритетов. Благодаря федеральным и региональным законам создана целостная система помощи родителям и детям, которая гарантирует материальную поддержку.

Министерство социального развития Смоленской области сообщает, что в рамках реализации Региональной программы по повышению рождаемости на 2024-2028 годы на территории региона введены новые меры социальной поддержки для молодых и студенческих семей:

— единовременная выплата в размере не менее 300 тыс. рублей при рождении третьего или последующих детей в молодой семье, которая утверждена постановлением Правительства Смоленской области от 16.03.2026 № 136 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной выплаты при рождении третьего или последующих детей в молодой семье» https://cloud.mail.ru/public/hjR6/dHzfDY78f;

— единовременная выплата в размере не менее 100 тыс. рублей при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, утвержденная постановлением Правительства Смоленской области от 30.03.2026 № 173 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной выплаты при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся в организации, осуществляющей образовательную деятельность» https://cloud.mail.ru/public/HRJ6/vapWsUMyt.

Социальные выплаты предоставляются только при выполнении условий, предусмотренных законодательством.

Система поддержки семей в регионе постоянно совершенствуется, чтобы создать достойные условия для рождения и воспитания детей.

Фото из архива редакции газеты «Сафоновская правда»