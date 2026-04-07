﻿Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина

Уверенный шаг навстречу друг другу

В День единения народов России и Беларуси открыто прямое пригородное железнодорожное сообщение между Смоленском, Витебском и Оршей. Решение о запуске прямых электричек между регионами-соседями приняли Президенты наших стран Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Официальный старт состоялся при участии в формате видеоконференции заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Савельева, заместителя Руководителя Администрации Президента России Максима Орешкина, профильных министров двух стран Андрея Никитина и Алексея Ляхновича, руководителей железнодорожных компаний России и Беларуси Олега Белозёрова и Валерия Веренича.

«Смоленская область и Республика Беларусь активно взаимодействуют в сфере экономики, культуры, искусства, молодежной политики, спорта и туризма, успешно развивают совместные проекты и сегодня сделали ещё один важный шаг в укрепление дружеских, родственных, деловых связей и всего нашего Союзного государства», отметил Губернатор Василий Анохин, поздравляя россиян и белорусов с праздником и историческим событием.

На Привокзальной площади в Смоленске собралось много молодежи. Представители общественных организаций отправились на новом поезде в Оршу на торжественное мероприятие в честь Дня единения наших братских народов.

Системный подход в решении насущных проблем

С рабочим визитом Смоленщину посетил заместитель Председателя Государственной Думы России Александр Бабаков, который курирует в нижней палате российского Парламента работу по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике.

В ходе двусторонней встречи с Губернатором сенатор особо отметил системный подход региона к решению ключевых задач на этих направлениях, а также повышению инвестиционной привлекательности и качества жизни смолян.

Вместе они посетили предприятие «Смол Маш», где организован полный цикл изготовления комбинированных дорожных машин. Применение современного оборудования и высокий уровень автоматизации позволяют выпускать более 500 единиц комбинированных машин в год. Завод планирует наращивать производство в ближайшие годы, реализуя инвестиционные проекты и расширяя производственные мощности. Александр Бабаков акцентировал внимание на то, что в регионе созданы все необходимые условия, чтобы бизнесу было комфортно работать, развиваться и реализовывать новые проекты.

Также Василий Анохин рассказал заместителю председателя Совфеда, который является Президентом Федерации настольного тенниса России, о планах по развитию этого вида спорта в регионе. Александр Бабаков с интересом осмотрел строительную площадку нового Центра настольного тенниса в Смоленске, где уже ведутся отделочные работы. Здесь одновременно смогут заниматься до 50 спортсменов. Для проведения соревнований предусмотрено 12 выделенных зон, а в тренировочном процессе количество столов может достигать 20. Важно, что занятия будут доступны и для маломобильных граждан.

Рабочая встреча с главным судебным приставом России

На рабочей встрече Губернатора с директором Федеральной службы судебных приставов России Дмитрием Аристовым обсуждались основные направления работы ведомства, включая повышение социальной защиты смолян, соблюдение прав детей, взыскание задолженности по налогам. Особое внимание уделялось вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

«Несмотря на колоссальную нагрузку, которая приходится на каждого сотрудника регионального Управления ФССП, они стараются решать поставленные задачи ответственно, грамотно и беспристрастно, использовать в работе современные технологии, а руководство – передовые управленческие подходы», — подчеркнул Василий Анохин, отмечая высокий уровень взаимодействия. Так, обеспечение установленного порядка деятельности судов организовано грамотно и профессионально. Показатель реализации прав на получение алиментов составил 92,4%.

Управление активно поддерживает участников СВО и их родных. Благодаря добровольным пожертвованиям собрана гуманитарная помощь на сумму более 1 миллиона рублей, включая транспорт и специальную технику для фронта. Также оказывается помощь жителям воссоединенных с Россией регионов, шефская помощь детям, проживающим на Донбассе.

Также Глава региона и главный судебный пристав Российской Федерации почтили память защитников Отечества, возложив венки к Вечному Огню в Сквере Памяти Героев.

Ситуация с паводком – на контроле

Глава региона провёл совещание, на котором детально обсуждалась ситуация с прохождением паводка. В регионе определены 20 зон потенциального подтопления в 16-ти муниципальных округах. Отмечалось, что уровень воды в малых реках постепенно снижается, и транспортное сообщение с населенными пунктами сохранено. Все жители оповещены о ситуации. Обеспечен проезд техники повышенной проходимости, организованы объездные маршруты и временные переправы. Василий Анохин поручил после схода воды определить решения по восстановлению дорожной инфраструктуры. «Это должно быть сделано в кратчайшие сроки. Важно позаботиться о безопасности жителей и минимизировать неудобства», — поставил задачу Губернатор.

Заседание регионального Правительства

Центральной темой обсуждения на очередном заседании регионального Правительства стала подготовка смоленских аграриев к новому полевому сезону. Под урожай текущего года посеяно порядка 75 гектаров озимых культур, что превышает показатели прошлого года. Обеспеченность в семенах яровых культур на сегодняшний день составляет боле 97%. Продолжаются поставки в хозяйства минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов.

«От того, насколько качественно и своевременно пройдет посевная кампания, зависит будущий урожай, а значит продовольственная безопасность региона, — сказал Василий Анохин. – Поэтому нашим сельхозтоваропроизводителям мы оказываем всестороннюю поддержку, средства на эти цели предусмотрены в бюджете области. Кроме этого регион получает и поддержку на федеральном уровне».

Также на заседании Правительства поднимались вопросы благоустройства муниципальных округов и приведение после зимы в порядок дорог и общественных пространств. Губернатор акцентировал внимание Глав муниципалитетов на ситуацию с дорожной разметкой и поручил проконтролировать ее восстановление, особенно на пешеходных переходах в административных центрах. «Это вопрос безопасности наших жителей, — подчеркнул Глава региона. — Также необходимо привести в порядок электросетевое оборудование и опоры линий электропередач вдоль автодорог». Кроме того Василий Анохин напомнил, что работы по благоустройству должны быть комплексными и учитывать мнения жителей: «Их обращения – наш главный ориентир в организации всех мероприятий».