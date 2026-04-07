﻿Студентам военной кафедры смоленского филиала НИУ МЭИ рассказали о службе в войсках БПЛА

На базе военной кафедры смоленского филиала НИУ МЭИ прошла очередная встреча со студентами, интересующимися службой по контракту. О службе в новом роде войск рассказал заместитель председателя Правительства Смоленской области Петр Илюхин. Также в мероприятии принял участие руководитель студенческого совета Смоленской области Даниил Филиппов, который сейчас проходит службу в зоне специальной военной операции, он поделился личным опытом и ответил на вопросы ребят.

В ходе беседы участники обсудили условия службы, требования к кандидатам и перспективы профессионального роста. Среди наиболее актуальных вопросов, прозвучавших на встрече, можно ли попробовать себя в этом направлении ещё до подписания контракта. Участники подтвердили, что такая возможность есть.

Напомним, что после заключения контракта бойцы проходят курс обучения. Срок контракта – один год с возможностью продления. Служба по контракту может быть альтернативой срочной службе. Военнослужащие получают выплаты. В первый год контракта предусмотрено годовое денежное довольствие от 4 млн рублей в зоне СВО: единовременная выплата 1,5 млн рублей и ежемесячные выплаты от 210 тыс. рублей. Предусматриваются и дополнительные выплаты. Для защитников и их семей действуют меры поддержки, установленные в регионе для участников СВО и их семей.

Ранее Губернатор Смоленской области Василий Анохин подчеркивал, что управление БПЛА – один из наиболее востребованных навыков на военной службе, а также в гражданской деятельности.

Для поступления на военную службу по контракту в войска беспилотных летательных аппаратов нужно обратиться в пункт отбора по адресу Смоленск, ул. Маршала Жукова, д. 12/2 или по телефонам +7 (4812) 68-71-45 и 22-15-22.

Пресс-служба Правительства Смоленской области