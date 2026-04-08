Стартовала неделя космоса

12 апреля 1961 года наш земляк Юрий Алексеевич Гагарин открыл новую страницу в истории человечества. В честь 65-летия со дня первого полёта человека в космос Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с 6 по 12 апреля впервые в России объявлена Неделя космоса. В Смоленской области также проходит серия тематических мероприятий. Жителей и гостей региона ждет насыщенная программа культурных и просветительских событий.

С 6 апреля в областной библиотеке имени А.Т. Твардовского открыты тематические выставки «Он покорял своей улыбкой», «Космонавтика и ее творцы», «Юрий Гагарин – звёздный сын земли Смоленской». В Культурно-выставочном центре имени Тенишевых с 7 апреля начала работу выставка «Первые шаги к космосу», на которой представлены работы учащихся детской художественной школы имени М.К. Тенишевой.

В Смоленском государственном академическом драматическом театре имени А.С. Грибоедова 9 и 12 апреля состоятся показы спектакля «Он сказал: «Поехали!». 10 апреля в Смоленском областном центре народного творчества состоятся викторина «Путь к звездам» и видеочас «От Смоленщины до звёзд», посвященный истории отечественной космонавтики. В этот же день в культурно-досуговом центре «Губернский» пройдет тематическая программа «Звёздный путь России. От Гагарина до наших дней». 11 апреля в Смоленской областной филармонии состоятся концертные программы «Навстречу звёздам» и «Плыл апрель чудесной песней».

Кульминацией праздничной недели станет 12 апреля – День космонавтики. В этот день в учреждениях культуры региона пройдут интерактивные программы, выставки, спектакли, концерты и онлайн-мероприятия. Среди них – тематическая акция «Космическая Одиссея» в Центре Тенишевых, концерт «Звезда Гагарина» в областной филармонии, а также музейные и образовательные программы для смолян всех возрастов.

Масштабные праздничные события пройдут и в муниципальных образованиях. С особым размахом юбилейную дату отметят в Гагаринском муниципальном округе – на родине первого космонавта планеты. Здесь запланированы легкоатлетический пробег «Клушино – Гагарин», народные гуляния на Красной площади окружного центра, квест «Под Гагаринской звездой», межрегиональная интеллектуально-игровая эстафета «Гагаринские старты», «Гагаринский диктант», праздничные концерты и торжественные митинги.

«Приглашаю жителей и гостей региона вместе с семьями и друзьями присоединиться к праздничным мероприятиям и отметить эту значимую дату в истории нашей страны», – обратился к смолянам Губернатор Василий Анохин.