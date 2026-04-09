Смоленская область присоединилась к Неделе продвижения здорового образа жизни

С 6 по 12 апреля в России проходит Неделя продвижения здорового образа жизни, приуроченная ко Всемирному дню здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля.

Укрепление здоровья населения — одна из актуальных задач здравоохранения, важным аспектом которой является здоровый образ жизни. Медицинское сообщество заявляет о необходимости повышения уровня грамотности населения в вопросах ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний, укрепления здоровья и повышения качества жизни. Чем раньше человек начинает обращать внимание на свой образ жизни, тем сильнее профилактический эффект.

ЗОЖ способен не только затормозить развитие хронических болезней и улучшить течение и прогноз уже имеющихся диагнозов, он также может предотвратить проявление генетической предрасположенности к хроническим неинфекционным заболеваниям и снизить влияние вредных факторов окружающей среды и экологии.

Стоит постоянно соблюдать основные оставляющие здорового образа жизни: отказ от вредных привычек, рациональное и умеренное питание, достаточная физическая активность, регулярные диспансеризации и медицинские осмотры, профилактика стресса и многое другое.

Соблюдение главных правил ЗОЖ снижает уровень смертности от всех причин на 39%, от сердечно-сосудистых заболеваний на 36%, а также сокращает вероятность развития инсультов и инфарктов – на 19%.

Напомним, что Всемирный день здоровья (7 апреля) в этом году прошел под девизом «Вместе к здоровью. Вместе с наукой» и дал старт годовой кампании, посвященной научной кооперации в интересах защиты здоровья человека, животных, растений и планеты.